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17-летний гроссмейстер Гукеш Доммараджу назвал теннисиста, который его вдохновляет

17-летний гроссмейстер Гукеш Доммараджу назвал теннисиста, который его вдохновляет
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17-летний гроссмейстер из Индии, участник Турнира претендентов – 2024 Гукеш Доммараджу признался, что его вдохновляет 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

«Когда я был чуть моложе, моим кумиром был Вират Кохли, крикетист из Индии, он долгое время был моим примером для подражания. В данный момент – это Новак Джокович, я думаю, что его менталитет – один из лучших в мире, во всех видах спорта.

Конечно, теннис и шахматы отличаются друг от друга, но при этом в каждом виде спорта нужно обладать определённым качествами, которые делают тебя лучшим. На мой взгляд, менталитет Новака и его умение концентрироваться исключительны», — сказал Доммараджу на YouTube-канале GothamChess.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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