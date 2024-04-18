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Турнир претендентов по шахматам — 2024, Ян Непомнящий, 12-й тур, 18 апреля 2024, результаты, турнирная таблица

Непомнящий шесть часов рубился с индийцем и победил. Хватит сил ещё на один подвиг? LIVE
Михаил Чесалин Андрей Шитихин
,
Ян Непомнящий
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Российскому гроссмейстеру осталось сделать три шага до чемпионского матча.

В Торонто (Канада) на шахматном Турнире претендентов – 2024 сегодня, 18 апреля, будут сыграны партии 12-го тура.

Всё внимание – россиянину Яну Непомнящему. Накануне он одержал очень сложную и очень красивую победу над индийцем Видитом Гуджрати. Теперь ему предстоит партия с ещё одним представителем индийской школы шахмат 18-летним Рамешбабу Прагнанандхой.

В 5-м туре соперники уже играли между собой. Тогда у Яна были чёрные фигуры, и он едва устоял в сложнейшей позиции. Но недаром легендарная венгерка Юдит Полгар назвала Непомнящего лучшим в мире по игре в защите.

Вообще, Ян Непомнящий в турнирах претендентов – это мадридский «Реал» в футбольной Лиге чемпионов. Про испанский суперклуб говорят, что у них есть какая-то магия. Тогда у российского гроссмейстера она тоже есть. Сегодняшний соперник очень опасен, а Ян сильно устал после вчерашнего сражения, растянувшегося на шесть часов. Партия против Прагнанандхи белыми может решить очень многое.

Российские девушки, к сожалению, потеряли шансы на победу. Но не сниматься же из-за этого с главного турнира года. Александра Горячкина сыграет с набравшей ход Хампи Конеру из Индии, а Екатерина Лагно – с китаянкой Лэй Тинзце.

Все партии начнутся в 21:30 мск.

Трансляции всех партий можно посмотреть в группе «Чемпионата» в «Одноклассниках»

Турнир претендентов – 2024. Общий зачёт
Турнир претенденток – 2024. Общий зачёт
Live Андрей Шитихин

Непомнящий и Прагнанандха сыграли между собой три партии в классические шахматы, включая ту самую партию пятого круга в Торонто. И трижды была зафиксирована ничья.

Фото: FIDE

20:27 Андрей Шитихин

Пожалуй, одна из самых ярких фотографий вчерашнего тура.

Фото: FIDE

20:13 Андрей Шитихин

Накануне Рамешбабу Прагнанандха белыми уступил Хикару Накамуре и теперь практически не имеет шансов на итоговую победу. Индийский гроссмейстер отказался от ничьей, но это решение оказалось ошибочным. Ян Непомнящий в головокружительной партии переиграл Видита Гуджрати и захватил единоличное лидерство.

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Прагнанандха и Непомнящий играли в пятом туре. Тогда россиянину удалось выбраться из заготовленной ловушки. Как именно — читайте в разборе гроссмейстера Дмитрия Кряквина.

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