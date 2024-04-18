Непомнящий шесть часов рубился с индийцем и победил. Хватит сил ещё на один подвиг? LIVE

В Торонто (Канада) на шахматном Турнире претендентов – 2024 сегодня, 18 апреля, будут сыграны партии 12-го тура.

Всё внимание – россиянину Яну Непомнящему. Накануне он одержал очень сложную и очень красивую победу над индийцем Видитом Гуджрати. Теперь ему предстоит партия с ещё одним представителем индийской школы шахмат 18-летним Рамешбабу Прагнанандхой.

В 5-м туре соперники уже играли между собой. Тогда у Яна были чёрные фигуры, и он едва устоял в сложнейшей позиции. Но недаром легендарная венгерка Юдит Полгар назвала Непомнящего лучшим в мире по игре в защите.

Вообще, Ян Непомнящий в турнирах претендентов – это мадридский «Реал» в футбольной Лиге чемпионов. Про испанский суперклуб говорят, что у них есть какая-то магия. Тогда у российского гроссмейстера она тоже есть. Сегодняшний соперник очень опасен, а Ян сильно устал после вчерашнего сражения, растянувшегося на шесть часов. Партия против Прагнанандхи белыми может решить очень многое.

Российские девушки, к сожалению, потеряли шансы на победу. Но не сниматься же из-за этого с главного турнира года. Александра Горячкина сыграет с набравшей ход Хампи Конеру из Индии, а Екатерина Лагно – с китаянкой Лэй Тинзце.

Все партии начнутся в 21:30 мск.

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