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Глава ВФП Сальников: российские пловцы на ЧМ могли бы иметь около 15 наград

Глава ВФП Сальников: российские пловцы на ЧМ могли бы иметь около 15 наград
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Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что российские пловцы в случае допуска могли бы завоевать около 15 наград чемпионата мира. Такая статистика основана на результатах спортсменов, показанных на чемпионате России в Казани на этой неделе.

«Всегда зажигаются звёзды, нынешний чемпионат не исключение, особенно ярко засиял Мирон Лифинцев с юношеским мировым рекордом на дистанции 100 м на спине. Все наши лидеры проявили себя очень достойно, есть результаты, которые возглавили мировой рейтинг.

Наши специалисты сравнили результаты с чемпионатом мира в Дохе, сравнение условное, но тем не менее мы бы могли иметь около 15 наград разного достоинства, включая, скорее всего, восемь золотых. Это иллюстрация уровня», — приводит слова Сальникова ТАСС.

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