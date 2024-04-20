«Чеховские медведи» обыграли в гостях «Динамо-Сунгуль» в первом матче 1/4 финала Суперлиги

Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал выездную победу над командой «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) в первом матче 1/4 финала плей-офф Суперлиги. Встреча прошла в Снежинске и завершилась со счётом 31:22 (12:10) в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал линейный хозяев Святослав Кривич, забросивший семь голов.

Ответная встреча пройдёт 27 апреля в Чехове.