Девон Ларратт: история нашей дуэли с Денисом Цыпленковым строилась десятилетиями

Канадский армрестлер Девон Ларратт рассказал, что их противостояние с Денисом Цыпленковым было одним из самых ожидаемых и ярких.

«История нашей дуэли с Денисом Цыпленковым строилась десятилетиями. На правой руке поединок должен был состояться ещё 15 лет назад! Мы оба очень популярны. Цыпленков особенно популярен в странах Восточной Европы и в Азии, а я – в остальном мире. Когда состоялось противостояние в ноябре, то был очень большой ажиотаж: накал страстей, шумиха в СМИ.

Сейчас, наверное, самое громкое противостояние – между мной и Леваном. Оно тоже очень популярное, хотя у нас с ним не такая большая предыстория. Мы всего два года назад в первый раз столкнулись и сейчас лишь второй раз будем бороться. Однако это матч, который все ждали», — рассказал Ларратт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.