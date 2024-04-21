Непомнящий — Каруана: смотреть прямую трансляцию партии турнира претендентов

Сегодня, 21 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов—2024. В 14-м туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Фабиано Каруана (США). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).

Партия начнётся в 21:30 мск. Непомнящий стал участником турнира претендентов как проигравший в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.

В других партиях тура сыграют:

Алиреза Фируджа (Франция) — Видит Гуджрати (Индия);

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия);

Хикару Накамура (США) — Гукеш Доммараджу (Индия).

Непомнящий набрал восемь очков и делит вторую строчку в турнирной таблице с американцами Накамурой и Каруаной. Лидирует за тур до окончания турнира Гукеш Доммараджу, у которого 8,5 очка.