Непомнящий сыграл вничью с Каруаной и не смог выиграть Турнир претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий провёл 14-ю партию на Турнире претендентов – 2024, который проходит в Торонто (Канада).

В 14-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной. Таким образом, россиянин делит второе место с Каруаной и Хикару Накамурой (США) с 8,5 баллами, а победителем Турнира претендентов 2024 года стал представитель Индии Гукеш Доммараджу (9).

Турнир претендентов — 2024 проходил с 3 по 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам: