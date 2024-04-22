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Непомнящий сыграл вничью с Каруаной и не смог выиграть Турнир претендентов

Непомнящий сыграл вничью с Каруаной и не смог выиграть Турнир претендентов
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий провёл 14-ю партию на Турнире претендентов – 2024, который проходит в Торонто (Канада).

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 14-й тур, Торонто, Канада
Фабиано Каруана - Ян Непомнящий
21 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Фабиано Каруана
Окончено
1/2:1/2
Ян Непомнящий

В 14-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной. Таким образом, россиянин делит второе место с Каруаной и Хикару Накамурой (США) с 8,5 баллами, а победителем Турнира претендентов 2024 года стал представитель Индии Гукеш Доммараджу (9).

Турнир претендентов — 2024 проходил с 3 по 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам:

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