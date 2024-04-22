Гукеш Доммараджу стал победителем Турнира претендентов – 2024

Завершился Турнир претендентов – 2024, который проходил в Торонто (Канада).

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий расположился на второй строчке с 8,5 баллами в своём активе. Он делит второе место с американцами Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой, а победителем Турнира претендентов 2024 года стал представитель Индии Гукеш Доммараджу (9).

Отметим, что в последней партии на турнире Доммараджу сыграл вничью с Хикару Накамурой.

Напомним, турнир претендентов — 2024 проходил с 3 по 22 апреля. Его победитель Гукеш Доммараджу сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам: