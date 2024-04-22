Чемпионат мира — 2024 по снукеру: расписание третьего игрового дня

Сегодня, 22 апреля, в Шеффилде (Великобритания) пройдёт третий игровой день чемпионата мира по снукеру. Состоятся сессии матчей 1/16 финала.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Снукер. Чемпионат мира — 2024. Третий игровой день. Расписание

Первая сессия

12:00

Гэри Уилсон (Англия) — Стюарт Бинэм (Англия)

16:30

Марк Уильямс (Уэльс) — Сы Цзяхуэй (Китай)

21:00

Роберт Милкинс (Англия) — Пан Цзюньсюй (Китай)

Вторая сессия

12:00

Шон Мёрфи (Англия) — Люй Хаотянь (Китай) — текущий счёт 6:3

16:30

Марк Селби (Англия) — Джо О'Коннор (Англия) — текущий счёт 2:7

21:00

Гэри Уилсон (Англия) — Стюарт Бинэм (Англия)

Напомним, ранее борьбу на турнире завершил действующий чемпион мира бельгиец Люка Бресель.