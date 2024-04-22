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«Чемпионат» выберет лучший студенческий медиапроект на MARSPO Awards 2024

«Чемпионат» выберет лучший студенческий медиапроект на MARSPO Awards 2024
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Спортивный портал «Чемпионат» и профессиональная премия спортивного маркетинга MARSPO Awards принимают заявки на номинацию «Лучший студенческий медиапроект».

Это уникальная возможность для студентов проявить свой творческий потенциал и представить самые яркие и инновационные медиапроекты, освещающие спортивные события.

Эксперты «Чемпионата» выберут лучший студенческий проект в области медиа в рамках образовательных организаций России. За победу поборются проекты, освещающие регулярные студенческие спортивные события в рамках учебного заведения или между учебными заведениями, реализованные студентами с 1 января 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Подача проектов открыта до 30 апреля 2024 года. Регламент и анкета для заявки — на официальном сайте MARSPO Awards.

Партнёром спортивного портала «Чемпионат» в рамках номинации «Лучший студенческий медиапроект» выступает АССК России.

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