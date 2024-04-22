Муртузалиев: мир женской борьбы непростой. Но если поедем на ОИ, будем биться за медали

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Омар Муртузалиев высказался о возможном участии женской сборной в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«У нас действительно на каждых ОИ женская команда без медали не возвращалась, но в Токио была осечка. У нас хорошая команда. Но есть свои вопросы к тренерам, о которых не хочу здесь говорить. На чемпионате России мы продолжим.

Алина Хасабиева — очень талантливая девочка, а наша задача ей помочь раскрыться. Поэтому, если поедем в Париж, будем биться за медали. Конечно, хочется убрать слово «если».

Мир женской борьбы непростой. За последние годы он вырос технически и географически. Пока лидирует команда Японии, с которой сложно справиться нам и другим командам. Но дорогу осилит идущий, и у нас всё получится», — передаёт слова Муртузалиева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.