Гандболистки ЦСКА начинают борьбу за чемпионство

27 апреля в ответном матче ЦСКА со «Звездой» разыграют путёвку в полуфинал чемпионата России.

27 апреля в 20:00 гандболистки столичного ЦСКА и звенигородской «Звезды» поборются за выход в полуфинал OLIMPBET Суперлиги. Матч пройдёт в космической тематике: зрителей ожидают масштабная шоу-программа, выступление кавер-группы, космическая еда, аттракционы и световое шоу. Также будет организована фотозона с трофеем Кубка России, завоёванным в драматичном финале 7 апреля в Ростове-на-Дону. Гостем матча станет герой России космонавт Антон Шкаплеров, который сделает символический бросок. Встреча пройдёт в Москве на волейбольной арене «Динамо» по адресу ул. Василисы Кожиной, д. 13.

ПГК ЦСКА является действующим чемпионом. В прошлом сезоне гандболистки ЦСКА завоевали всевозможные трофеи, выиграв Суперкубок, Кубок и чемпионат России. 7 апреля 2024-го подопечным Ольги Акопян удалось защитить один из титулов, обыграв в финале по серии пенальти «Ростов-Дон» на их площадке. В плей-офф ЦСКА вышел со второго места первой шестёрки. ГК «Звезда» – единственный российский клуб, выигравший Лигу чемпионов. Прошлогодний бронзовый призёр в этом сезоне вышел в плей-офф с первого места нижней шестёрки.