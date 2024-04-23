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Чемпионат мира — 2024 по снукеру: расписание четвёртого игрового дня

Сегодня, 23 апреля, в Шеффилде (Великобритания) пройдёт четвёртый игровой день чемпионата мира по снукеру. Состоятся сессии матчей 1/16 финала.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Снукер. Чемпионат мира — 2024. Четвёртый игровой день. Расписание

Первая сессия

12:00

Кайрен Уилсон (Англия) — Доминик Дейл (Уэльс)

Дин Цзюньхуэй (Китай) — Джек Лисовски (Англия)

16:30

Марк Аллен (Северная Ирландия) — Робби Уильямс (Англия)

21:00

Барри Хокинс (Англия) — Райан Дэй (Уэльс)

Вторая сессия

16:30

Роберт Милкинс (Англия) — Пан Цзюньсюй (Китай) — текущий счёт 4:5

21:00

Марк Уильямс (Уэльс) — Сы Цзяхуэй (Китай) — текущий счёт 5:4

Напомним, ранее борьбу на турнире завершил действующий чемпион мира бельгиец Люка Бресель.