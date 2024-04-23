Чемпионат мира — 2024 по снукеру: расписание четвёртого игрового дня

Сегодня, 23 апреля, в Шеффилде (Великобритания) пройдёт четвёртый игровой день чемпионата мира по снукеру. Состоятся сессии матчей 1/16 финала.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Снукер. Чемпионат мира — 2024. Четвёртый игровой день. Расписание
Первая сессия
12:00
Кайрен Уилсон (Англия) — Доминик Дейл (Уэльс)
Дин Цзюньхуэй (Китай) — Джек Лисовски (Англия)
16:30
Марк Аллен (Северная Ирландия) — Робби Уильямс (Англия)
21:00
Барри Хокинс (Англия) — Райан Дэй (Уэльс)
Вторая сессия
16:30
Роберт Милкинс (Англия) — Пан Цзюньсюй (Китай) — текущий счёт 4:5
21:00
Марк Уильямс (Уэльс) — Сы Цзяхуэй (Китай) — текущий счёт 5:4
Напомним, ранее борьбу на турнире завершил действующий чемпион мира бельгиец Люка Бресель.