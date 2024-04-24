Ян Непомнящий поднялся на три позиции в рейтинге ФИДЕ после турнира претендентов

Двукратный вице-чемпион мира, российский шахматист Ян Непомнящий поднялся на три позиции в рейтинге ФИДЕ после выступления на турнире претендентов, который с 3 по 23 апреля проходил в Торонто (Канада). Теперь он занимает четвёртое место (2770 баллов).

Он набрал 12 рейтинговых очков и обогнал по этому показателю 17-го чемпиона мира по шахматам Дин Лижэня из Китая, Нодирбека Абдусатторова из Узбекистана, а также неудачно выступившего на турнире француза Алирезу Фируджу.

Первые три места остались неизменными:

Магнус Карлсен (Норвегия) — 2830 очков

Фабиано Каруана (США) — 2805 (+2 очка)

Хикару Накамура (США) — 2794 ( +5 очков)

Напомним, Ян Непомнящий до последнего боролся за возможность победить на турнире претендентов. В финальной 14-й партии он играл с американским гроссмейстером Фабиано Каруаной, с которым имел одинаковое количество очков.

После ничейного результата в партии их прямых конкурентов — Хикары Накамуры и Гукеша Доммараджу — шахматисты могли рассчитывать на участие в тай-брейке только в случае, если кто-то из них победит. Однако россиянин и американец также сыграли вничью, из-за чего единоличным лидером и победителем Турнира претендентов — 2024 стал 17-летний Гукеш Доммараджу из Индии.