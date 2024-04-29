«Первое, что отмечаешь у русских — это отвага». Поговорили с тренером из ЮАР о нашем регби

29 апреля в Саранске после семилетнего перерыва будет в пятый раз разыгран Суперкубок России, за который поборются победитель чемпионата страны «Локомотив» из Пензы и обладатель кубка «Стрела-Ак Барс» из Казани.

Перед первым матчем 2024 года мы поговорили с наставником «Стрелы» южноафриканцем ДжейПи Нилом не только о предстоящей игре, но и о проблемах российского регби, легионерах и пяти годах жизни в Казани.

«Решение о переезде в Россию далось мне легко»

– Вы уже довольно давно работаете в России. А помните, как приезжали сюда? Давал ли вам какие-то советы ваш коллега по работе в Намибии Лин Джонс, тренировавший сборную России в 2018-2021 годах?

– Благодаря Лину Джонсу, собственно, я и решил работать в России. На тот момент я работал с ним и собирался поехать в Японию на Кубок мира – 2019. Я был со сборной Намибии в Краснодаре (10 ноября 2018 состоялся матч намибийцев и россиян. – Прим. «Чемпионата»), мы поговорили, и я сказал, что мне было бы интересно поработать с новой командой в Казани. Мы созванивались с Лином Джонсом где-то раз в неделю-две. Он заверил, что это отличное место для работы, отличный опыт лично для меня. Мы со сборной Намибии провели неделю или дней 10 в Краснодаре, и решение о переезде далось мне легко.

– Вы пришли в российское регби в начале 2019 года. Тогда оно было на подъёме: сборная собиралась на Кубок мира в Японию, появились спонсоры, а за ними и новые амбициозные клубы. Тогда же вы отмечали, что переманить того же Германа Давыдова в его родную Казань – это довольно серьёзные затраты. И тогда деньги помогали удерживать россиян от отъезда за рубеж. И сейчас, спустя четыре года, за рубежом у нас играет всего пара ребят за 35 – Готовцев в Англии и Остриков во Франции. Что вы думаете по поводу того, что россияне практически не играют за рубежом?

– Это довольно печально. Прежде всего для сборной России, которая, к сожалению, не имеет сейчас возможности играть. Печально потому, что нет возможности развиваться. Проблема не только России, но и ЮАР, и множества других стран: если ты остаёшься играть на родине – ты остаёшься в комфортной среде. Если ты играешь за рубежом, то оказываешься в стране с другим языком, с другой культурой, вокруг всё другое. Ты лучше играешь, когда играешь против разных соперников.

Когда, например, тот же «Енисей-СТМ» выступал в еврокубках, это позволяло играть против новых команд, позволяло взглянуть со стороны на своё место. Можно постоянно побеждать во внутреннем чемпионате и считать себя лучшим, но лишь у себя на родине. А когда появляется возможность, например, сыграть с теми же Black Lion, – и ты уже не так хорош, как казалось.

ДжейПи Нил Фото: strelarugby.ru

Последнее время я про это много говорю. Я в России уже пять лет и был бы очень рад увидеть российских игроков в зарубежных турнирах. Лично для меня парень вроде Германа Давыдова отлично смотрелся бы во Франции. А парень вроде Рамиля Гайсина неплохо играл бы в Англии, например. Может быть, не Премьершип, а Чемпионшип, но почему бы и нет? Просто отправиться посмотреть, что делают в других командах, а потом вернуться в сборную с этим новым опытом.

– Когда вы приехали в Россию, у ФРР были далеко идущие планы, связанные с подачей заявок на КМ-2027 и КМ-2031. Были хорошие деньги и условия, а также более 60 представителей ЮАР в сумме. После изоляции некоторые из них перебрались в Европу или набирающую силу американскую Мэйджор Лигу. Почему лично вы решили продолжить работу здесь?

– Я думаю, что моя работа со «Стрелой» ещё не закончена. Я много говорил с людьми в клубе, что, когда мы выиграем чемпионат и Кубок, тогда, вероятно, моя работа здесь завершится. Я просто не смогу дать что-то новое клубу, и мне нужно будет двигаться дальше. Да, мы сейчас довольно близки к нашим целям. Мы уже выиграли Кубок, а теперь было бы неплохо забрать домой ещё и Суперкубок. И, вероятно, тому, кто придёт после меня, будет непросто удерживать планку, но зато этот человек принесёт что-то свежее в клуб. Без свежих идей любой клуб стагнирует.

«Я думаю, что сборная России сейчас сдала»

– Раз уж зашла речь про Суперкубок. Нас всех ждёт встреча чем-то похожих команд. Оба клуба появились примерно в одно время, имея неплохую историческую базу, оба клуба имеют довольно молодых амбициозных тренеров примерно одного возраста. Чего вы ждёте от матча?

– Нет-нет-нет (смеётся)! Александр Янюшкин намного старше меня! (главный тренер «Локомотива» Янюшкин родился в 1982 году, Нил – в 1989-м. – Прим. «Чемпионата».)

Александр Янюшкин Фото: rugbylokomotiv.ru

А если серьёзно, то для наших команд это будет отличная возможность успешно возобновить сезон. Да, это своего рода выставочная игра, она никак не учитывается в чемпионате. Зато мы получаем возможность раньше других провести матч, и, когда через неделю после этого возобновится чемпионат России, у нас уже будет полноценная игра за плечами. Может быть, это даже даст нам небольшое преимущество: все ждут с нетерпением начала игр, и другим клубам придётся ждать целую неделю, а «Красному Яру» – даже две!

А у нас и игра раньше всех, и стадион прекрасный. Да, всегда здорово играть на поле у «Енисея-СТМ» или «ВВА-Подмосковья», но мы хотим играть в Саранске, мы хотим играть на «ВТБ-Арене», мы хотим играть в Волгограде на огромных стадионах. Мне кажется, это важно для игроков.

– В ближайшем матче вам будет противостоять настоящая «мафия» Янюшкиных, не только главный тренер, но его младший брат и сын…

– Просто две мои дочки слишком маленькие, чтобы играть сейчас в «Стреле», а так бы тоже были в клубе (смеётся)!

Но тот же Сергей Янюшкин отлично играет, мне кажется, когда его нет в составе, то у команды есть некоторые проблемы.

– К слову, о Сергее Янюшкине. Ему 37, но он остаётся одним из самых ярких российских игроков. Что вы думаете о том, что на ключевых позициях в нашем чемпионате зачастую играют иностранцы, а не молодые россияне?

– Это серьёзный вызов, если мы говорим про сборную России. Я рад, что не работаю со сборной. Она сейчас не играет в Европе против Грузии, Румынии, Португалии, да даже Нидерландов… Я думаю, сборная сейчас сдала. Возрастные игроки в своих клубах блокируют молодых. Это то, над чем мы в «Стреле» активно работаем. У нас довольно молодая команда с опытными исполнителями на ключевых позициях, но лично я для себя поставил цель – как можно большему количеству молодых игроков дать возможность играть и оставить их в системе. Потому что если они не будут играть – они не будут знать, что хорошо играют. Если бы я был главным тренером сборной, я бы собрал клубных тренеров и сказал бы: «Эй, дайте молодым играть! Пожалуйста, дайте им возможность проявить себя!» Если команды игроков до 19 или 21 года играют с кем-то пару раз в год, то они не будут прогрессировать. Наверное, здесь можно посмотреть на опыт ирландцев или ЮАР, где развитие молодых талантов – это одна из основных задач. Клубы в ЮАР активно продвигают молодых, чтобы их смог заметить главный тренер сборной.

– «Стрела» – действующий обладатель Кубка России по регби. Турнир в России начинается сразу со стадии четвертьфинала, и участвуют только клубы Премьер-лиги. Как вам такой формат? Хотели бы встретиться с командами Высшей лиги, например?

– Да! Когда я впервые услышал про кубок, то подумал, что клубы из чемпионата России должны встретиться с клубами «вышки». И это было бы здорово! Я бы с удовольствием отравился в Калининград поиграть против «Балтийского шторма» на глазах у семи тысяч болельщиков! Может быть, «ВВА» или «Енисей» сыграли бы со «Спартаком» перед пятью тысячами зрителей. Разве не этого мы все хотим? Мы все хотим играть против разных команд разных лиг, в том числе чтобы дать поиграть молодёжи и оценить их уровень. И может быть, условный «Спартак» против условных «Локомотива» или «Стрелы» окажется сильнее и отправится в четвертьфинал? Мы же за это регби и любим!

РК «Стрела-Ак Барс» Фото: strelarugby.ru

Наверное, это не наше с вами дело, и мы работаем, с тем, что есть. Но да, мы играем с «Металлургом» в чемпионате, и буквально через неделю с ним же – в кубке. Дайте нам «Спартак»! Дайте «Балтийский шторм»! Дайте команду из Санкт-Петербурга – и мы будем крайне благодарны.

«У российского регби есть потенциал»

– Постоянно можно услышать, дескать, регби – это спорт не для России. Если оставить в стороне фактор международной изоляции, то чего не хватает российскому регби, чтобы стать популярнее?

– Огромное спасибо за этот вопрос! Я столько раз на него отвечал, когда возвращался домой в ЮАР. У России есть всё необходимое! Есть инфраструктура, если люди, есть команды, есть тренеры. Осталось только улучшить планирование. Если бы лет 10 назад в ФРР решили бы: давайте инвестировать в сборную и клубы, то сейчас российское регби было бы там же, где и японское. У российского регби есть потенциал. Да, я знаю, что сначала идут хоккей, футбол, волейбол, олимпийские виды… Просто нужно глубже проработать план развития. Я бы не сказал, что у российских клубов есть какое-то оправдание: у всех есть ресурсы. Необходимо начертить себе чёткий путь и действовать согласно хорошо продуманному плану. Если бы, как я сказал, лет 10 назад это было сделано, Россия сейчас занимала бы 12-ю строчку в мировом рейтинге без особых проблем.

– В августе 2022 года вы сказали, что из-за изоляции чемпионат ЮАР стал сильнейшим в мире. А недавно отметили, что российское регби не сможет расти и прогрессировать дальше, если мы будем играть только между собой. Почему регби в ЮАР бурно развивалось, и все увидели результат на Кубке мира в 1995 году, а российское регби так не может?

– Мы играли на международном уровне, даже когда попали под санкции. Союз регби ЮАР просто перенаправлял все деньги, что должны были идти на сборную, на развитие структуры клубов. Они развивали клубные системы, и весь фокус был смещён именно на клубное регби. Игроки неплохо прибавили за тот пяти-шестилетний период, и, когда изоляция закончилась, сборная была по-настоящему хороша.

Боюсь, что, если сборной России придётся играть завтра – ей придётся непросто. Я не в Федерации регби России, но, думаю, им нужно серьёзно подумать над какими-то конкретными действиями, потому что изоляция рано или поздно завершится, а сборная России за это время может сделать несколько шагов назад.

– На Кубок мира 2019 года сборная России попала через зал суда, и нельзя сказать, что это было блестящее выступление…

– Я думаю, было правильно, что именно Россия сыграла в Японии, но это действительно было не самое блестящее выступление. Может быть, World rugby нужно чуть больше помогать командам второго эшелона, которые всё-таки едут на Кубок мира. Если обратиться к истории, сборная Грузии пару десятилетий назад была тоже середнячком, но вкладывалась в развитие, и где они сейчас? Если растёт уровень игроков, то растёт и уровень сборной. Они скоро будут регулярно обыгрывать команды Кубка шести наций. Уже сейчас сборную Грузии в европейской квалификации невозможно догнать.

Тем не менее я думаю, что российские игроки поработали очень хорошо. Чего стоит только матч открытия с Японией! Все предрекали победу Японии за 60-70 очков. А сборная России просто была сборной России. Первое, что ты отмечаешь, потренировав русских парней – это отвага. Они не боятся.

«Иногда в ЮАР ты остаёшься без бумажника»

– Вы часто говорите, что вам очень нравится Казань. Вы уже пять лет живёте в этом городе. Татарстан – весьма необычная республика, где органично смешиваются Европа и Азия, культуры и религии. Что для вас Казань?

– Когда Лин Джонс сказал, что мне позвонят люди из Казани, я подумал: «Что за Казань? Где это вообще?» Мы в ЮАР не так много знаем о России: Москва, Санкт-Петербург. Я полез в поисковик искать, что это вообще такое, где это.

Говорю честно, если бы я очутился не в Казани, а где-то ещё в России, то я так долго здесь не оставался бы. Прежде всего Казань – это большой город, но не настолько большой, как Москва. Здесь отличная навигация, просто передвигаться. Это современный город, очень открытый. Мне очень просто было здесь обосноваться со своей семьёй, с моими маленькими дочками. Как говорится: счастливая жена – счастливая жизнь, счастливая семья – счастливая жизнь. Так что, знаете, бо́льшая часть тех, кто вынужден работать за рубежом, оказываются под давлением из-за семьи. Нам переезд дался легко, прежде всего потому что мы переехали именно в Казань.

ДжейПи Нил Фото: strelarugby.ru

– Ваша старшая дочь учится в школе дома или в России?

– У нас в ЮАР в школах четыре четверти. Первую и четвёртую моя семья проводит в ЮАР (с середины января по конец марта и с начала октября по середину декабря. – Прим. «Чемпионата»), две другие четверти они здесь со мной, в России. В конце сентября они снова полетят домой, но там уже близок конец сезона в клубе. Так что я без них недели три в начале сезона и недели три – в конце. Это работает. И девочки скучают по зиме в России!

– Чего южноафриканского вам больше всего не хватает в России?

– Чего мне не хватает (вздыхает и задумывается)? У нас часто нет электричества дома, а в Казани таких проблем нет. Изредка в ЮАР отключают всю воду, а здесь такого тоже нет. Иногда ты идёшь по улице в ЮАР и остаёшься без бумажника. Вот этого ничего здесь нет (смеётся)!

Если быть честным, то не так уж и по многому я скучаю. Но я скучаю по семье и друзьям. Хотя, опять-таки, у нас неплохая компания собралась в Казани. Мы сфокусированы на поддержании хорошей атмосферы внутри команды, общаемся семьями. По близким друзьям скучаю, но вы можете спросить любого южноафриканца, и он ответит, что когда едет домой на три месяца (ноябрь, декабрь и январь), то мечтает поскорее вернуться в Казань, где всё работает и безопасно. Это, кстати, к вопросу, почему так много представителей Южной Африки в российском регби – это то место, где хочется находиться. Где-то за рубежом ходит много стереотипов, но мы, те, кто здесь живёт, знаем, что здесь хорошо, и мы наслаждаемся жизнью в России.

– Последний вопрос – кулинарный. Что вы отметите из русской, татарской кухни? По чему будете скучать, когда покинете Казань?

– О, это сложный вопрос! Я всякий раз говорю, что если мне придётся уехать, то есть одна вещь, по которой я буду очень сильно скучать: эчпочмак. Я нашёл один местный ресторанчик, который делает лучшие свежие эчпочмаки. Я знаю, что хачапури – это блюдо грузинской кухни, но если я вернусь в ЮАР, то я буду скучать по своим любимым хачапури. Таких блюд вы в ЮАР не найдёте. Может быть, это то, чем бы я когда-нибудь занялся: захвачу с собой пару-тройку ребят и открою своё место с эчпочмаками и хачапури.