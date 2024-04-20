Евгения Чикунова рассказала, что получила травму во время заплыва на чемпионате России

Российская пловчиха Евгения Чикунова, рекордсменка мира и многократная чемпионка России, рассказала, что получила травму во время заплыва на 100 м брассом на чемпионате России — 2024, проходившем в Казани.

«Повредила мышцу. Видимо, от большого желания выиграть нога не туда улетела, повредила мышцу. Ошибка была в том, что я не сразу это заметила. Только на следующий день. И вчера, в выходной, пошла сразу на физиотерапию, массаж. Но сегодня всё равно была с заморозкой. На самом деле, я не считаю, что это плохой момент, потому что важно знать — с любой ситуацией смогу справиться. Доказала сегодня, что конкурентоспособна, несмотря на травму.

Сняться и готовиться к следующим турнирам? Мысль такая возникла, но подумала, что не прощу себя — взять и отказаться от любимой дистанции?! Я бы пожалела точно. К тому же у меня была ещё эстафета, команду подводить было никак нельзя. Я была готова бороться, что, в принципе, и сделала.

У меня достаточно времени, чтобы подлатать себя к турниру в Баня-Луке. Ногу под заморозкой не чувствую, но думаю, что не всё так печально. В ISL тоже была такая проблема, меня за неделю подлатали, и проплыла матч. Такие моменты уже проходили, ну ничего, справлюсь», — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».