«На моей стороне преимущество в личных встречах». Дин Лижэнь о матче с Гукешем Доммараджу

Китайский гроссмейстер, чемпион мира Дин Лижэнь поделился ожиданиями от предстоящего матча за шахматную корону с индийцем Гукешем Доммараджу, который состоится в 2025 году.

«Он невероятно зрелый шахматист для своего юного возраста. У него есть собственное уникальное понимание позиций. Но на моей стороне преимущество в личных встречах в классических партиях. В любом случае Гукеш — сложный соперник», — приводит слова Дин Лижэня Chess.com.

Индийский шахматист набрал девять очков в 14 партиях на Турнире претендентов — 2024 в Торонто (Канада) и занял первое место на соревнованиях. Гроссмейстеры Ян Непомнящий из России и американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура набрали по 8,5 балла и поделили вторые-четвёртые места на соревнованиях. Победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.