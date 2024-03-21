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Чернышенко — об участии россиян в ОИ-2024: наверное, надо ехать

Чернышенко — об участии россиян в ОИ-2024: наверное, надо ехать
Дмитрий Чернышенко
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что российские спортсмены, которые получат возможность выступить на Олимпийских играх в Париже, должны поехать на соревнования.

«Совсем несколько видов спорта есть, где такая возможность остаётся, и дальше национальные федерации и Олимпийский комитет России должны будут принимать решение вместе. Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать», — сообщает ТАСС.

Летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены, допущенные на соревнования, должны соблюсти ряд требований МОК для получения права на выступление. Ранее стало известно, что МОК не будет требовать от российских спортсменов подписания декларации с осуждением специальной военной операции (СВО) на Украине.

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