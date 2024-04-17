«Борьба вольная, публика довольная». Малыхин — о бое Шлеменко и Хамитова

Российский боец MMA, первый в истории чемпион мира по смешанным единоборствам в трёх разных весовых категориях одновременно Анатолий Малыхин высказался о предстоящем бое между россиянином Александром Шлеменко и казахстанцем Куатом Хамитовым, который состоится 11 мая в Екатеринбурге в ходе турнира RCC 19.

«Борьба вольная, публика довольная. Бой покажет, как говорят многие. Конечно, будет тяжело. Шлеменко — это парень, который хорошо встаёт от борьбы, даже Исмаилов не мог. Если у Куата получится внизу удержать, то будет полегче, а не получится — будет больно. Хороший бой, два медийных парня. Тоже бой посмотрю», — рассказал Малыхин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.