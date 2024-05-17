«МОК нарушает принцип Олимпийской хартии». Путин — об идее перемирия на период ОИ-2024

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал идею олимпийского перемирия на период Олимпиады в Париже.

«Принципы олимпизма, и в том числе олимпийского перемирия, являются очень правильными. И не случайно они на протяжении веков вырабатывались мировым сообществом. Правда, мало кто и когда придерживался этого принципа, за исключением Древней Греции, но в целом сама по себе идея очень правильная и конструктивная. Вопрос в другом. Вопрос в том, что именно сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы, нарушают принцип Олимпийской хартии сами. Они сами политизируют спорт, что совершенно недопустимо», — приводит слова президента России ТАСС.

Напомним, идея перемирия на период Олимпийских игр в Париже активно продвигается французским лидером Эммануэлем Макроном, однако официальных предложений от президента Франции не поступало. Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявляла, что российским спортсменам не будут рады на соревнованиях.