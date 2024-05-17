«Нужно стимулы создавать, в том числе материальные». Путин — о 70% занимающихся спортом

Президент России Владимир Путин прокомментировал поставленную им задачу о доведении систематически занимающегося спортом населения к 2030 году до 70%.

«Мы постоянно увеличиваем количество людей, которые системно спортом занимаются и физкультурой каждый день. Но вот нужного параметра в 70% пока не достигли. Обязательно будем идти к этой цифре. Нужно стимулы создавать, в том числе, кстати говоря, материальные. Создавать базы соответствующие спортивные. Причём самые простые, на первый взгляд примитивные, но востребованные в шаговой доступности», — приводит слова главы российского государства ТАСС.

Ранее Путин призвал создать комфортные условия для граждан, чтобы они могли систематически заниматься спортом. Президент также неоднократно упоминал важность спортивного развития и поручил избавиться от чрезмерной коммерциализации спорта.

Напомним, ранее стало известно, что занимавший пост министра спорта РФ Олег Матыцин не вошёл в состав нового правительства. В воскресенье, 12 мая, комитет Госдумы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на должность главы Минспорта.