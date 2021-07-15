«Едва до драк не доходило». Необычное интервью с Большуновым: обо всём, кроме лыж

Лучший лыжник мира уже в детские годы был готов отстаивать свои успехи. А ещё – сразу стал Сан Санычем, с рождения.

Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов в прошедшем сезоне вместе со всеми болельщиками пережил невероятные эмоции – от фантастической победы до скандального поражения. И много рассказывал про это.

Но «Чемпионат» решил провести с лучшим лыжником мира необычное интервью: поговорить обо всём, кроме непосредственно лыж, Кубка и чемпионата мира.

И Александр рассказал про свои первые лыжи, про вёдра черники и земляники, про зависть со стороны односельчан, про школьных друзей и квест, устроенный женой.

Ну и про многое другое.

«Саня, Санёк, иногда Сан Саныч»

– Когда вам задают вопрос «как дела?», что вы обычно отвечаете?

– Нормально. Или хорошо. Я не раскрываю то, что у меня внутри.

– Когда в последний раз дела шли очень хорошо?

– Такое бывает, когда одерживаешь победы. Вот тогда дела идут даже отлично.

– Готовились ли вы к свадьбе с помощью таких фильмов, как «Горько!» или «Мальчишник в Вегасе»?

– Я совершенно не готовился к свадьбе.

– А мальчишник был?

– Нет.

– Нечасто встречается человек, которого в 24 года зовут по имени-отчеству. Разве что Гном Гномыч.

– Когда меня родители назвали Александром, тогда сразу было понятно, что я – Сан Саныч. Но приклеилось это ко мне после крупных соревнований и крупных побед. Тогда я начал слышать свои имя-отчество от других людей. Но в основном это связано с моим «инстаграмом», как мне кажется. Страничка же так и называется – san_sanych_bolshunov.

– Вам самому нравится, когда так называют?

– Да, а почему нет?

– А как ещё могут вас называть родные и близкие люди?

– Саня, Санёк. Иногда и Сан Санычем близкие называют.

«От бытовых проблем я устаю больше, чем от тренировок»

– Как проходит типичный день, когда нет тренировок и стартов?

– Это зависит от того, где я нахожусь. Если в Москве, то в машине, в основном. Чтобы добраться из точки в точку много времени уходит за рулём. Когда я без тренировок, то это в основном по окончании сезона и до начала подготовки к новому сезону. Этот период можно посвятить решению накопившихся вопросов.

– Что слушаете в машине?

– Радио. Без разницы какое, главное, чтобы нравилось.

– Какой отдых для вас самый лучший?

– Спокойные тренировки, когда нет давления и напряжения. Для меня спокойно походить на лыжах по лесу или там же кроссик пробежать — лучший отдых, чем находиться вообще без тренировок. От решения бытовых проблем я устаю гораздо больше, чем от тренировок.

– Важно ли в такие моменты быть в одиночестве?

– Нет. Лучше быть с родителями, потому что сейчас нечасто получается с ними видеться.

– Если нужно к кому-то обратиться за советом, кто это будет – отец, тренер, жена?

– Это зависит от того, какой совет мне нужен. Но, как правило, сначала отец, потом тренер.

«У меня не было друзей детства»

– Можете рассказать про свою малую родину?

– В моём родном селе Подывотье живут около 200 человек, хотя пару десятков лет назад оно было намного больше. Как правило, сейчас из сёл уезжают, работы нет. Остаются те, кто постарше. Детские воспоминания о селе – земляника, за которой мы часто ходили. Бывало, и по 10 литров собирали. Ещё черника – по шесть часов уходило, чтобы собрать ведёрко на 5-6 литров. У нас это всё рядом с домом росло, нужно было чуть больше километра пройти. Бóльшая часть собранного съедалась, часть – замораживалась.

– Природа там красивая?

– Конечно. Всего в 500 м от дома начинается большой лес, где остались те круги, по которым я обязательно бегу, когда там бываю – 10 км, 15 км.

– Друзья детства в селе остались?

– Да у меня и не было друзей детства. Когда я учился в школе, в нашем классе было всего пять человек. Я ушёл из школы после девятого класса и с одноклассниками не виделся. Вернее, с одноклассницами. Ведь я был единственным мальчиком в классе. Как сложилась их судьба, не знаю.

– Психологически это было сложно?

– Нет, но ты каждый день должен быть готов к урокам, поскольку спрашивали постоянно.

– Бывало, что в школе чудили?

– Не помню такого. Старался вести себя прилично.

– Ваш папа рассказывал, что в родном селе к вашим успехам относятся неоднозначно, чуть ли не на калькуляторах ваши доходы подсчитывают. А вы какое отношение к себе чувствуете?

– Не знаю, как сейчас. Но так было и, возможно, так и останется. Не могу дать ответ на этот вопрос, поскольку реально слишком редко приезжаю в родное село и мало с кем там общаюсь. Когда я приезжаю, для меня важно с семьёй побыть, а всё остальное остаётся в стороне. Сколько людей – столько и мнений, и эти мнения меня не волнуют. Я занимаюсь своим любимым делом и буду продолжать заниматься. Есть цели, которых нужно добиться.

– Можете рассказать про то, что вы делаете перед стартом? Кому звоните, что слушаете?

– Сейчас никому не звоню и музыку не слушаю, хотя раньше это делал. Стараюсь проснуться как можно ближе к старту, завтракаю, делаю спокойную зарядку. Нет такого, чтобы я реально переживал и уходил в какую-то другую сферу. Хотя я видел, как некоторых просто трясёт. Они не могут даже на месте посидеть, накручивают себя. У меня такого нет. Можно с кем-то поговорить спокойно. Нет смысла тратить энергию на то, что происходит вокруг.

«Хочу научиться играть в большой теннис профессионально»

– Бывает, что-то снится перед гонкой?

– Да я не могу даже вспомнить какой-то сон! Лучше спать без задних ног, как говорится.

– Есть ли любимые блюда?

– Я всеядный. Ем всё, что вкусно. Каких-то приоритетов нет.

– Вы – любитель сладкого?

– Бывает, но не всегда. Домашнюю выпечку всегда предпочту покупной. Но вот дома не так часто бываю. Хотя Аня и во время разъездов может приготовить тортики или блины, если есть кухня. Когда мы на сборах в Финляндии перед началом сезона, у нас обычно номер с кухней. Даже я могу что-то приготовить – финский рыбный суп со сливками, например. Иногда вообще всё время сами готовили, как в прошлом сезоне, когда питание в столовой было не очень.

– Вы играете в большой теннис. Это хобби или реально помогает в подготовке?

– Большой теннис у меня появился не так давно, поскольку раньше просто не было возможности. Хотя мы с отцом давно мечтали, чтобы дома сделать корт и поиграть. Это всё-таки хобби, но желание научиться играть профессионально есть. Играю только тогда, когда рядом есть корт. Последний раз это было в конце сентября – начале октября 2020 года во время сбора в Австрии. Там был корт в гостинице.

– А теннисные матчи смотрите?

– Когда проходит финал крупного турнира, а у меня есть время – могу посмотреть. То же касается и решающих стадий в других видах спорта. А когда ты сам участвуешь даже в Олимпийских играх, следить за чем-то ещё даже в их рамках не получается.

– Как и где болели за сборную России на домашнем чемпионате мира по футболу?

– Да я тренировался, в первую очередь! Если мне и попадался какой-то матч, только тогда, когда не было тренировки.

«Мои первые лыжи – «Малышок»

– Часто ли вы делаете базовые упражнения, которые все делают на уроках физкультуры, – бег, подтягивания, отжимания от брусьев?

– Не скажу, что часто делаю подтягивания, да и делаю их немного – раз 20-25. За последние полгода я вообще ни разу не подтягивался. Но упор во время подготовки идёт на силовую общефизическую подготовку. Мы много делаем отжиманий от брусьев с большими весами – по 50 кг навешиваем.

– Есть ли любимое или фирменное упражнение, которое придумали сами?

– Вот я прямо сейчас так и рассказал. Но силовую тренировку я всегда начинаю со штанги. Обычный жим. Около 100 кг или больше в зависимости от тренировки.

– Были в вашей лыжной практике случаи, когда вам кричали: «Парень, куда прёшь, дай лыжню!»?

– Да много раз, особенно в начале карьеры. Например, когда мы с отцом приехали на первые соревнования помимо «Лыжни России», где априори маленькие бегут вместе с большими. Я на первой же гонке на областных соревнованиях одержал победу. А там бежали ребята из спортивных школ, которым это было очень обидно. Едва до драк дело не доходило. Да и вообще, когда начал выигрывать, разные ситуации происходили. У меня были одни лыжи на классику и конёк, и я бежал в субботу коньковую гонку, на которую нужно ещё за 180 км приехать, потом вернуться домой, а на следующий день на этих же лыжах классику. И никто не смотрел, что у меня колодка отмазана, я не могу коньком бежать на классической гонке, а бегу вновь в лидерах. Меня даже снимали, хотя коньком я не бежал. Но если во время гонки кто-то крикнет «куда прёшь», может и до драки дойти. До такого лучше не доводить, а вообще не обращать внимания, тогда тот, кто хотел вывести тебя из спокойного состояния, сам заведётся.

– Ваши первые лыжи где-то хранятся?

– Это были зелёные деревянные лыжи «Малышок». Они где-то на чердаке в доме у родителей.

– А есть какие-то вещи, сохранившиеся с первых этапов карьеры – форма, плакаты?

– Ботинки остались, лыжи, даже плакат, который я сам рисовал. Кажется, это был то ли 2010 год, то ли 2011-й. Я рисовал олимпийские кольца, эмблемы Игр в Турине, Ванкувере, Сочи, а также лыжника и биатлониста.

– Олимпийские игры в Сочи чем запомнились?

– У нас в то время проходили соревнования в Рыбинске, а затем мы поехали в Сыктывкар. Я тогда по возрасту был в старших юношах, а бежал с юниорами, и неплохо пробежал. Был четвёртым, пятым, шестым, а скиатлон выиграл. И после той гонки получил приглашение в сборную России. Конечно, мне хотелось в будущем показывать такие результаты, как и наши ребята в Сочи. Но много гонок тогда посмотреть не удалось, ведь мы и сами бежали. Мужской марафон я не смотрел.

«Счастье – когда всё спокойно и по плану»

– В последние годы вас постоянно приглашают на телевизионные шоу. Какое больше всего понравилось?

– Я постоянно хожу по шоу, это моё хобби. Я от этого кайфую (смеётся). На самом деле, это не так, но я понимаю, что это моя работа. После сезона я должен уделить некоторое время и шоу, и интервью. И чем меньше времени это занимает, тем больше мне нравится. Я был и на «Вечернем Урганте», и в «Камеди клаб». Весело было везде, обстановка очень комфортная.

– А хотели бы сыграть в «Что? Где? Когда?»

– Когда? Я лишь иногда попадаю на просмотр программ, если есть время. Бывает, что смотрю «Где логика?»

– Хоть когда-нибудь вы играли в компьютерные игры?

– В детстве было такое. В гонки какие-то играл, ещё во что-то. Меня это не затягивало, я даже от этого уставал. А сейчас вообще интереса к этому нет.

– Как относитесь к тому, что киберспорт может войти в олимпийскую программу?

– Для киберспорта должно быть что-то своё. Не Олимпийские игры.

– Какие отношения между лыжниками и биатлонистами?

– Мы с ними практически нигде не пересекаемся.

– Ну а какие-то стереотипы есть? Как футболисты и хоккеисты? Возможно, хоккеисты считают футболистов нытиками, а те их неотёсанными мужланами, допустим.

– Не буду ничего говорить на эту тему. Мы занимаемся своим делом, а они – своим. Лыжные гонки и биатлон — разные виды спорта, нас только лыжи и объединяют.

– Вы рассказывали, что познакомились с Аней на сборах. А как именно?

– Во время медицинского обследования. Она сидела рядом с девочкой, которая уже второй год в сборной была. Я подошел к ним, представился. Диалог был коротким. «Я – Саша. А я – Аня». С этого всё и началось. Её присутствие даёт мне поддержку и спокойствие.

– Вы счастливы прямо здесь и сейчас?

– Не на 100 процентов, потому что вы достаёте меня своими вопросами. Когда интервью закончится, счастье будет полным, даже на 110 процентов.

– А что вообще для вас счастье?

– Когда всё спокойно и всё идёт по плану.

– Ваш день рождения 31 декабря. Это кайф или не очень?

– Мне нравится.

– А самый запоминающийся подарок?

– Вот в прошедшем сезоне как раз. Аня сильно заморочилась и заставила меня пройти настоящий квест, прежде чем я нашёл электрический самокат в большой коробке. В Швейцарии покатался по отелю, а потом сложил обратно в коробку.

– Вы можете удивить её своим подарком?

– Честно, мне сложно. Конечно, я дарю цветы, а остальное – как получится. Ведь именно на её день рождения всегда приходятся главные старты.

– Невозможное – возможно?

– Я на своём примере это и показываю. Когда ставишь цель, она часто кажется невозможной. Но если она есть, ты будешь делать всё для её достижения. И тогда возможно всё.