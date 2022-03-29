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Большунов и Непряева выиграли классические разделки на чемпионате России, а также помогли соперникам добыть медали

«Обращайся ещё!» Большунов и Непряева не только выиграли сами, но и соперникам помогли
Михаил Чесалин
Большунов и Непряева выиграли ЧР
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Выдержать темп лучших лыжников страны никому не под силу.

После небольшой паузы на чемпионате России по лыжным гонкам возобновились схватки за золотые медали. Во вторник, 29 марта, в Сыктывкаре прошли классические разделки: 10 км – у женщин и 15 км – у мужчин.

Чемпионами стали… Да вы и сами прекрасно знаете кто. Куда интереснее то, что и у Большунова, и у Непряевой хватает сил не только самим золотые медали выигрывать, но и соперников на пьедестал почёта «завозить».

«Давит, что от тебя ждут только победы»

На финише женской разделки в телеэфир попал забавный эпизод. Алиса Жамбалова, показавшая второй результат, сразу после финиша подошла к одержавшей победу Наталье Непряевой и поблагодарила её за свою медаль. Наталья в ответ отшутилась: «Да не за что! Обращайся ещё!»

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Дело в том, что Жамбалова стартовала перед Непряевой. Наталья менее опытную и титулованную соперницу, конечно, догнала, но Алиса вцепилась в лучшую лыжницу мира чуть ли не зубами и до самого конца гонки пыталась держать её темп. Получилось здорово: Непряева выиграла с большим отрывом, а Алисе даже 40 секунд оставания хватило для серебра. Совсем рядышком оказалась и Алия Иксанова из той же стартовой группы. А все остальные – в минуте и больше. Особенно обидно было Анастасии Кулешовой, стартовавшей под первым номером и удерживавшей лучшее время до тех пор, пока её не нагнала Непряева с державшимися за неё соперницами.

Фото: vk.com/chempionat_ski_2022

«Мотивация всегда есть. Немного давит такая ответственность, что от тебя ждут только победы. Может, и неправильно так говорить, но я бы уже не могла назвать хорошей гонку, в которой заняла второе место. Планка высоко поднята», – рассказала Непряева, ставшая семикратной чемпионкой страны.

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«Два человека позади меня напрягали»

Если Непряева на чемпионате России – 2022 идёт без осечек и забрала уже третье своё золото, то Большунов сегодня добыл лишь второе, ведь в спринте в первый день турнира Терентьев оставил его только с серебром.

Но на «пятнашке» классикой ни у кого не было шансов остановить трёхкратного олимпийского чемпиона. Большунов, как и Непряева, стартовал последним в «красной» группе, чтобы иметь максимум информации и мчать по прокатанной соперниками трассе, и этими преимуществами воспользовался сполна.

Фото: vk.com/chempionat_ski_2022

Александр не просто задавал темп гонки, но и практически «привёз» на пьедестал двух соперников, которым повезло оказаться рядом с ним. Ермил Вокуев первый круг бежал самостоятельно, а затем присоединился к только-только стартовавшему Большунову. Справедливости ради, Ермил не «рюкзачил», а иногда и сам задавал темп. В итоге – удержался за лидером и приехал к финишу вторым. Третьим же стал Илья Порошкин, стартовавший прямо перед Александром и державшийся за ним изо всех сил больше 10 километров. Отстал и пошёл сам только в самом конце. Пришёл к бронзе.

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Ни Червоткин, ни Якимушкин, ни Семиков самостоятельно темп Большунова выдержать не смогли. Все они финишировали в топ-10, но до борьбы за титул им нужно было пробежать 15 километров примерно на минуту быстрее.

«Гонка хорошо прошла, поработал 15 км в одного. Сегодня позади меня были два человека, которые меня немного напрягали. Спортсмены из Коми выступают сильно. Они бегут на домашней трассе, где проводят значительную часть подготовки. Плюс у них на все погоды отработаны варианты мазей и парафинов, видно, что лыжи у них работают отлично во всех гонках. Отсюда и результат. Но дома и стены помогают», – отметил чемпион.

Отдохнуть лучшим лыжникам страны будет некогда. Уже в среду, 30 марта, они побегут командный спринт. Фавориты снова известны?

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