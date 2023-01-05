Сергей «привёз» ближайшему конкуренту больше минуты. В январе 2017-го он был просто непобедим.

Российский лыжник разгромил всех на «Тур де Ски». Почему Устюгов не взял флаг на финише?

Финиш гонки в гору на «Тур де Ски» в январе 2017-го стал триумфальным для российского лыжника Сергея Устюгова. Русский Лось взобрался на забирающую все силы гору и рухнул без сил. Он растерзал всех соперников, а ближайшему из них, норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, «привёз» больше минуты.

Победа Устюгова была настолько убедительной и красивой, что даже легендарная польская лыжница Юстина Ковальчик написала очень громкий пост в соцсетях, восхищаясь силой и чистотой россиянина.

Уникальный рекорд Устюгова

За шесть дней до старта той многодневки шестерых российских лыжников отстранили от всех соревнований, обвинив в нарушении антидопинговых правил. Это настолько разозлило и завело Сергея Устюгова, что после каждой выигранной гонки он повторял: «Я – русский, и я – чистый, и пусть все это видят».

А выигрывать он начал сразу. Одну, вторую, третью, установив рекорд. Никто до Сергея не выигрывал трёх гонок подряд. На скиатлоне, который и был третьим этапом «Тур де Ски», Устюгов очень жёстко обошёлся со шведом Маркусом Хелльнером, вставшим у него на пути и пытавшимся вывести Сергея из себя.

Сначала россиянин ударил шведа палкой, чтобы тот подвинулся. Соперник проигнорировал предупреждение и получил ещё раз. Некрасиво? Так и надо было именно в тот момент! На том же «Тур де Ски» болельщики (не российские) вывесили плакат с надписью «Нет астматикам в лыжных гонках», но Сергей осудил такое поведение. Раз допущены – значит, всё по правилам. И бил соперников в честной борьбе.

Устюгов выиграл и четвёртую гонку. Коньковый спринт, классический масс-старт на 10 км (в этой дисциплине россиянин ранее не выигрывал), скиатлон на 20 км, коньковая гонка преследования на 15 км. Разные гонки, разные стили. Но россиянин был просто непобедим. А затем победил и в коньковой разделке на 10 км, в которой раньше тоже никогда не побеждал.

Сергей Устюгов Фото: Nils Petter Nilsson/Getty Images

Пять побед подряд – рекорд, который до сих пор никем не превзойдён. А повторить достижение Устюгова смог только Александр Большунов.

Российский флаг оказался слишком большим

Победную серию Устюгова смог прервать норвежец Мартин Йонсруд Сундбю в классическом масс-старте на 15 км. Но Сергей и в той гонке стал вторым, не позволив сопернику серьёзно приблизиться в общем зачёте. Оставалась только финальная гора.

Минута и 12 секунд – очень хорошее преимущество. Но сзади был великолепный горовосходитель Сундбю. Тогда в гору бежали с гандикапом, а не как сейчас с общего старта. Было наглядно видно, приближается норвежец или нет. Сундбю бросился в погоню уже на равнинном участке, затем побежал в гору, рискуя раньше времени растерять вообще все силы.

Да, в какой-то момент он начал приближаться, но Устюгов был великолепен. Сергей позволил сопернику отыграть только жалкие 10 секунд. И всё. Россиянин финишировал в полном изнеможении.

На финишном отрезке он вполне мог бы взять российский флаг и просто дойти пешком. Но Устюгов отказался от огромного полотнища. Видимо, побоялся, что просто выронит из рук в том состоянии, в котором находился. Самое главное – он победил! Рекордсменка по количеству выигранных «Тур де Ски» польская лыжница Юстина Ковальчик написала после победы россиянина: «Браво, Устюгов! Наконец победил на «Туре» здоровый спортсмен. Хотя бы у мужчин».

Добавить к этим словам просто нечего.