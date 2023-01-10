Большунов против Клебо. Легков против Нортуга. Кто лучший лыжник XXI века?

Спор о том, кто из лыжников круче всех, никогда не утихнет.
Александр Большунов или Йоханнес Клебо? Петтер Нортуг или Сергей Устюгов? Дарио Колонья или Никита Крюков? В XXI веке бегали и продолжают бегать просто потрясающие лыжники, каждый из которых неповторим.
Но кто же самый крутой? Список их достижений перед вами, выбирайте.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают читатели «Чемпионата». События по степени значимости распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Александр Легков (Россия)
До Олимпиады в Сочи – да и по ходу главного турнира 2014-го – Легков считался самым невезучим лыжником мира. Тогда, когда он должен был побеждать, у него ломались палки или лыжи, либо соперники, пользуясь его манерой всегда вести гонку, отсиживались на финише и обыгрывали в решающем ускорении. Но в последний день домашних Игр Легков завоевал то золото, к которому стремился всю жизнь, став олимпийским чемпионом в марафоне. А в 2013-м Александр стал чемпионом «Тур де Ски», не выиграв ни одного этапа!
Александр Большунов (Россия)
Машина для побед, удивительный универсал, потрясающий дистанционщик. А ещё, как выяснилось в нынешнем сезоне, кулинар от бога, который может приготовить хоть венские вафли, хоть пиццу испечь на всю команду. Большунов выступал на двух Олимпиадах и завоевал медали в каждой гонке, в которой принимал участие, в том числе три золотых. Россиянин выиграл скиатлон на чемпионате мира, дважды становился победителем «Тур де Ски», дважды выигрывал Кубок мира и готов увеличить счёт своим достижениям. То, как и сколько тренируется Большунов, никто не рискует повторить.
Сергей Устюгов (Россия)
Болельщики с момента появления Устюгова на мировой арене прозвали его Лосёнком. Но сейчас это настоящий Лось. Самый яркий представитель лыжников, у которых форма зависит от настроения. Когда Сергей в форме – он способен творить чудеса, как в 2017-м, когда он разрывал соперников на «Тур де Ски», а затем завоевал пять медалей (в том числе две золотые) на чемпионате мира в Лахти. Устюгова не пустили на Олимпиаду-2018, не объяснив причин. То решение сильно ударило по Сергею. Он восстановился морально и физически только через два года, а в 2022-м в Пекине был финишёром золотой российской эстафеты.
Петтер Нортуг (Норвегия)
Один из самых ярких и запоминающихся лыжников в истории! Норвежец мог финишировать задом наперёд, чтобы насолить шведам, мог издеваться над соперниками на финишной прямой, мог умереть на финальной горе «Тур де Ски» и растерять всё преимущество. Он превратил лыжные гонки в шоу. Нортуг побеждал на Олимпиадах и чемпионатах мира во всех гонках, кроме разделок. В его активе два олимпийских золота и 13 наград высшей пробы с чемпионатов мира! Единственный в истории спортсмен, который дважды получал звание Короля лыж – за победы в скиатлоне и марафоне на одном турнире.
Дарио Колонья (Швейцария)
Гениальный швейцарец – один из лучших дистанционщиков мира, мастер гонок с раздельным стартом. Он четыре раза выигрывал золото на Олимпиадах и, в отличие от всех остальных – только в личных гонках, поскольку у Швейцарии никогда не было сильной эстафеты. Не было даже двух сильных лыжников для командного спринта. Колонья также четырежды выигрывал многодневку «Тур де Ски», четырежды поднимал над головой Большой хрустальный глобус за победу в Кубке мира и становился чемпионом мира.
Йоханнес Клебо (Норвегия)
Тактический и технический гений, который не делает лишних движений, не падает, не ломает палки и идёт по победному графику, превышающему график легендарного Бьорна Дэли. В 26 лет он уже выиграл больше – пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира, трёхкратный победитель «Тур де Ски», рекордсмен по количеству выигранных гонок на Кубке мира. Да много можно перечислять. Только один факт – на крупнейших турнирах у Клебо нет ни одной победы в дистанционных гонках. Но он, кажется, готов исправить это на ЧМ-2023 в Планице.
Максим Вылегжанин (Россия)
Россиянина чаще всего называли Князем Серебряным за количество вторых мест на главных турнирах – три награды с Олимпиад, три награды с чемпионатов мира. Но Максим взял своё золото на чемпионате мира 2015 года, красиво выиграв скиатлон в острейшей борьбе со швейцарцем Дарио Колоньей и канадцем Алексом Харви. Вылегжанин мог уйти из большого спорта победителем королевского марафона – 2019 в Хольменколлене, но на финише уступил Александру Большунову.
Никита Крюков (Россия)
Олимпийский чемпион, единственный в России трёхкратный чемпион мира, выдающийся спринтер своего поколения, который обладал просто невероятным финишным ускорением. Самый успешный лыжник спринтерской группы Юрия Каминского, под руководством которого тренировался почти с самого детства. Крюков стал известен всему миру после Олимпиады в Ванкувере, когда он вместе с Александром Панжинским заставил сдаться самого Петтера Нортуга, а в финишной разножке опередил соотечественника.
Ийво Нисканен (Финляндия)
Один из лучших в мире специалистов классического стиля. Финский лыжник выигрывал золотые медали в классических гонках на трёх Олимпиадах подряд! В Сочи он стал чемпионом в командном спринте, в Пхёнчхане победил в марафоне, а в Пекине – в гонке с раздельного старта. Чемпионом мира он также стал в классической разделке. Его техника классического хода считалась эталонной, но в лыжах понятие техники меняется сообразно современным требованиям и трассам.
Маркус Хелльнер (Швеция)
Один из самых разносторонних лыжников первой половины десятых годов XXI века. Швед – трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, причём свои награды он завоевал в скиатлоне, эстафетах и личном спринте. Маркус обладал удивительной способностью подводиться именно к главным стартам. Он мог не блистать на Кубке мира, но на чемпионатах мира и Олимпиадах представал в лучшей форме.
Мартин Сундбю (Норвегия)
Рыжебородый норвежец – двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира, двукратный чемпион «Тур де Ски», обладатель нескольких рекордов в Кубке мира. Сундбю выделялся в сборной Норвегии даже на фоне Петтера Нортуга прежде всего своей стабильностью. Постоянно соперничал с российскими лыжниками. Единственную личную победу на крупных турнирах одержал на дистанции 15 км классикой на чемпионате мира – 2019, когда на 2,4 секунды опередил россиянина Александра Бессмертных.
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