Большунов против Клебо. Легков против Нортуга. Кто лучший лыжник XXI века?

Спор о том, кто из лыжников круче всех, никогда не утихнет.

Александр Большунов или Йоханнес Клебо? Петтер Нортуг или Сергей Устюгов? Дарио Колонья или Никита Крюков? В XXI веке бегали и продолжают бегать просто потрясающие лыжники, каждый из которых неповторим.

Но кто же самый крутой? Список их достижений перед вами, выбирайте.

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