«Я не буду участвовать в Кубке мира». Клебо пошёл на открытый конфликт со сборной Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион готов выступать за национальную команду только на своих условиях. Или не выступать вообще.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сделал резкое заявление относительно своего участия в предстоящем Кубке мира – 2023/2024. Он не может участвовать в турнире без соглашения с норвежской федерацией, а подпись готов поставить только на своих условиях. В противном случае пятикратный олимпийский чемпион не намерен бегать за национальную команду.

Клебо, который сейчас проводит высотный сбор в США, подробно поговорил с норвежскими СМИ. Раньше он не был так резок, но теперь перестал стесняться. На финансовом положении норвежца это никак не скажется, личные спонсоры дают ему не меньше денег, чем победы в Кубке мира. Но именно официальные старты – пока единственный рычаг, который остался у федерации в переговорах с самым титулованным лыжником современности.

На сегодняшний день в регламенте норвежской федерации есть следующее правило: лыжники, которые отклонили предложение работать в национальной команде, не могут быть выбраны для соревнований в сезоне, на который распространяется предложение места в национальной команде, за исключением особых обстоятельств.

О том, что нужно как минимум скорректировать это правило или вообще исключить его из регламента, разговоры ведутся давно. Особенно активными они были в апреле текущего года, когда Клебо по окончании сезона заявил о своём уходе на самоподготовку. Как и ряд других именитых норвежских лыжников: Кристин Шистад, Астрид Слинн, Эмиль Иверсен.

На самом деле, это всё про деньги и маркетинговые права. Федерация контролирует продвижение личных спонсоров на официальных соревнованиях, а спортсмены этим недовольны. Пока это правило в регламенте есть, его приходится соблюдать. Могут ли быть исключения? Да они уже были! В своё время Петтер Нортуг подписывал с федерацией представительское соглашение, которое разрешало ему готовиться самостоятельно, давало широкие маркетинговые права, но он выступал за сборную Норвегии на всех турнирах.

Нортуг тогда говорил с позиции силы. Клебо тоже может себе это позволить.

«Я не собираюсь участвовать ни в одной гонке Кубка мира, если мои требования не будут выполнены. Хватит уже, пришла пора сделать выбор. Главное – это то, как вы относитесь к людям. В норвежской федерации нет построенной на взаимном уважении системы ценностей. Меня не услышали, когда я дал понять, на каких условиях готов продолжить совместную работу. Мой сервисёр Фруде Педерсен рассказал о том, что происходило в команде. Это веский повод к тому, чтобы решить накопившиеся проблемы», – заявил Клебо.

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира отметил, что он прекратил общение с руководством сборной, вверив решение всех вопросов своему отцу. При этом он выразил уверенность, что рано или поздно все проблемы будут решены, а если нет, лыжник проведёт сезон в марафонской серии.

Кажется, норвежской федерации придётся пойти на уступки и заявить, что контракт с Клебо подписан при тех самых особых обстоятельствах, которые прописаны в регламенте. То же самое касается лидеров сборной Норвегии в горных лыжах и прыжках на лыжах с трамплина.

Менеджер норвежской сборной по лыжным гонкам Эспер Бьервиг дорабатывает на своём посту последние дни. Он пытается объяснить, что всё происходящее делается в интересах команды, а отдельные спортсмены только раскачивают лодку. Но его работой в итоге недовольны все. Как-то слабо верится, что Бьервиг запомнится решением не пускать Клебо на Кубок мира. Имиджевый удар и по лыжной сборной, и по всей федерации в целом будет такой, что ни один спонсор не захочет иметь дел с такой организацией.

Менеджеров можно найти и получше, а вот второго Клебо – вряд ли.