Лыжные гонки ждёт катастрофа? Йоханнес Клебо хочет пропустить Кубок мира в грядущем сезоне

Кажется, у организаторов Кубка мира серьёзные проблемы. В очередной раз. Они всё ещё не хотят пускать к себе россиян с Большуновым и Непряевой, а теперь турнир может лишиться ещё одного лидера – Йоханнеса Клебо, который уже несколько раз за это межсезонье заявил, что может и не выступать.

Чем это грозит основополагающему лыжному состязанию зимы?

Жёсткое заявление

Похоже, Йоханнес Клебо всерьёз допускает мысль о пропуске следующего розыгрыша Кубка мира. Если его первые слова про возможность выступить на Ski Classics воспринимались, скорее как лёгкий шантаж федерации, то текущее заявление уже не вызывает ухмылки, а настораживает.

«Я уже говорил, что мне ещё полтора года готовиться к чемпионату мира – 2025, а это моя большая цель. Подготовка продвигается медленно, но верно – с желанием выполнять свою работу как можно лучше, с надеждой, что здоровье позволит и всё пройдёт наилучшим образом. Конечно, важна и предстоящая зима, вместе с «Тур де Ски» и другими гонками, но нет ничего важнее чемпионата мира – 2025, и, если в 2024 году мне придётся пропустить Кубок мира, я это сделаю», — сообщил Клебо Ski-Nordique.

Опасения о пропуске сезона усиливает и то, что Клебо в предстоящем сезоне будет тренироваться вне сборной Норвегии. Национальная федерация лыжных гонок вроде бы дала Йоханнесу добро, но согласовать условия контракта стороны этим летом так и не смогли.

Проблемы из-за Большунова

После такого заявления тревожно в первую очередь должно стать организаторам Кубка мира. Клебо и норвежская федерация немногое потеряют, если пятикратный олимпийский чемпион решит пропустить следующий Кубок мира ради подготовки к ЧМ-2025. А вот по турниру это ударит серьёзно.

Проблемы начались ещё в прошлом году, когда из-за санкций на Кубке мира не смог выступить россиянин Александр Большунов. Ни для кого не секрет, что борьба Большунова и Клебо была одной из главных интриг Кубка мира, поэтому отсутствие россиянина лишило болельщиков этого зрелища. Привлекательность лыжных гонок как зрелища серьёзно упала: снизились просмотры телетрансляций, а на чемпионат мира приехало меньше зрителей.

Впрочем, сказать, что Кубок мира без Большунова резко перестал всех интересовать, будет неверно. Даже без сильных российских спортсменов зрители следили за топовыми лыжниками: Федерико Пеллегрино, Полом Голбергом и, конечно же, Йоханнесом Клебо. Именно на нём и держался чуть ли не весь прошлый сезон. Все считали, сколько побед подряд одержит норвежец и с каким феноменальным отрывом он финиширует, а также изучали, какие рекорды он побьёт. Сезон-2022/2023 можно назвать сезоном Йоханнеса, поскольку в лыжных гонках не было более важной фигуры, чем он.

Конец?

Если Большунова на Кубок мира так и не допустят, то представьте, что будет, если турнир лишится ещё и Клебо? Иначе как катастрофой это не назвать.

Противостояния «россияне – норвежцы» – нет, поединка «Большунов – Клебо» – тоже нет. А что остаётся? Норвежский междусобойчик, разбавленный мыслью о том, что лучший в этой скандинавской каше – не лучший в мире?

Если Йоханнес действительно уйдёт, то Кубок мира можно будет сравнивать с Кубком России до отстранения сильнейших лыжников. Соревнования и борьба на дистанции есть, но все настоящие звёзды где-то в другом месте.

Кубок мира рискует потерять изрядную долю зрителей и вскорости стать турниром, за которым будет следить лишь горстка самых верных фанатов. Для такого масштабного вида спорта, как лыжи, это реально катастрофа.

Организаторам придётся приложить все усилия, чтобы уговорить Клебо не уходить. В противном случае мир лыжных гонок станет ещё на шаг ближе к революции: гонкам частных команд с участием мировых звёзд.

Там и Клебо, и Большунову точно место найдётся.