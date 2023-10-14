«Санта-Барбара» вокруг Клебо кончилась. Йоханнес согласился выступать за сборную Норвегии

Лыжник принял условия федерации после того, как его обвинили в жадности.

Конфликт Йоханнеса Клебо и норвежской федерации лыжного спорта напоминает бразильский сериал. Из года в года эта история доходит до драматического накала и каждый раз разрешается хэппи-эндом.

Вот и в 2023 году спустя семь месяцев конфликта Йоханнес Клебо и федерация договорились об условиях, на которых спортсмен примет участие в Кубке мира в предстоящем сезоне. Это решение федерация предлагала ещё в мае, но «команда Клебо» тогда отказалась. И зачем была вся эта драма?

«Дело из ряда вон выходящее»

Ещё 11 октября, когда Йоханнес Клебо вместе с отцом и дедушкой собрали пресс-конференцию, казалось, что стороны далеки от решения конфликта. Семейство настаивало на том, чтобы федерация дала Йоханнесу несколько дней нахождения вне национальной команды после многодневки «Тур де Ски» и во время чемпионата Норвегии. Казалось, что они будут биться до конца.

И вот спустя всего лишь два дня именно семейство Клебо пошло на уступки федерации. Стороны всё-таки заключили соглашение. Это подтвердил главный менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг.

«Да, это дело из ряда вон выходящее. Мы сегодня работали над долгосрочным решением, но должны были внести некоторые уточнения. Мы планировали поработать над этим в понедельник, но для Йоханнеса было важно завершить это сегодня, поэтому всё закончилось стандартным соглашением. Мы счастливы, что наконец-то можем сосредоточиться на зиме».

«Совершенно стандартное решение»

Интересно, что это долгое противостояние могло закончиться, почти не начавшись, ещё в мае. Именно тогда федерация предложила Клебо следующий вариант развития событий, с которым он согласился в эту пятницу:

«Это совершенно стандартное решение, представительское соглашение, которое подписывают все, кто едет на Кубок мира. По этому соглашению спортсмен должен носить нашу одежду, соблюдать наши коммерческие условия и права, которые соблюдают другие в команде. Но у них нет возможности иметь личный логотип на костюме», – объясняет Бьервиг.

Всё это означает, что Клебо будет подчиняться всем коммерческим правилам федерации, когда представляет команду на международном уровне, и будет совершенно свободен от них в перерывах между соревнованиями. То есть Йоханнес получает несколько выходных почти каждую неделю в течение сезона и волен рекламировать личных спонсоров сколько душе угодно.

Йоханнес Клебо Фото: Christophe Pallot/Getty Images

Из минусов для самого Клебо – во время гонок за сборную он не сможет использовать логотип своего крупнейшего частного спонсора Uno-X.

Но, раз соглашение подписано, значит, на такие условия готов пойти и сам спонсор, и Йоханнес, хотя он и говорит, что решение неожиданное:

«Заключение соглашения стало неожиданностью, хотя весной такой вариант был возможен. Мне с самого начала было ясно, что я хочу поехать на Кубок мира, и я надеюсь, что благодаря этому это может стать реальностью.

Самым худшим в переговорном процессе были все обвинения в жадности и в том, что речь шла о деньгах. А также заявления о том, что я выступал против сообщества. Потому что это совершенно неправильно. Тот факт, что об этом процессе распространяется ложь, мне не понравился», – объяснил Клебо.

Не все в плюсе?

Кстати, в мае «команда Клебо» не согласилась пойти на эти условия, потому как вместе с федерацией хотели найти «своего рода гибрид соглашения о национальной команде и простого соглашения о представительстве».

А в июне федерация предлагала другой вариант развития событий, который они называют «совершенно уникальным». Клебо как элитному спортсмену могли разрешить носить один логотип своего спонсора на соревнованиях и дать недельный отпуск. Но Йоханнес от него отказался, ссылаясь на то, что ему нужно больше свободы, причём с теми же преимуществами.

Теперь, когда конфликт исчерпан, а Йоханнес Клебо уже точно должен появиться на старте сезона в финской Руке, перед федерацией встаёт другой вопрос. Сейчас обе стороны остались в плюсе, но если говорить о равных условиях, то всем, кто отказался или откажется от национальной команды в будущем, должны предоставить такую же возможность, как и Йоханнесу.

Кажется, для норвежской федерации это новый вызов.