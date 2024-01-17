Александр Большунов одержал 15 побед подряд. Сможет ли он установить нереальный рекорд?

В розыгрыше ещё 15 личных гонок. Если трёхкратный олимпийский чемпион выиграет их все, повторить это будет невозможно.

После окончания скиатлона на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам в Мирном на счету Александра Большунова стало 15 побед в 15 проведённых гонках. В Тюмени на втором этапе на вопрос о том, может ли он замахнуться на победы вообще во всех гонках, он улыбнулся и сказал, что для этого должно сойтись много факторов.

Тогда, конечно, этот вопрос был отчасти шуткой. Ну реально, как может один человек, пусть даже такой монстр лыжных гонок, как Большунов, выигрывать всё подряд? Тем более, как говорил Сан Саныч в интервью «Чемпионату», летом он максимально близко подошёл к завершению карьеры из-за межпозвоночной грыжи. Ни сидеть, ни лежать без дикой боли просто не мог. Не то что тренироваться – про обычную жизнь без ограничений мечтал.

Но восстановился благодаря собственным усилиям, усилиям врачей, массажистов, тренеров и помощи семьи. Начал сезон с побед и продолжает выигрывать. Половину личных гонок Сан Саныч уже выиграл, одержав 15 побед подряд. Он побеждал и в спринтах, и в масс-стартах, и в разделках, и в скиатлонах. Впрочем, не секрет, что ему подвластно всё.

До окончания сезона осталось ровно такое же количество личных гонок, включая супермарафон на 70 км в Мончегорске в рамках чемпионата России. 15 гонок, среди которых нет тех, которые Большунов не мог бы выиграть, что он уже и доказал по ходу сезона. В рамках Кубка России осталось провести этап в Тюмени перед Спартакиадой и финал в Кировске.

На Спартакиаде в Тюмени и чемпионате России в Малиновке программа схожа, но спринты будут проведены разными стилями, как и гонки с раздельного старта, а также марафоны. В прошлом сезоне программы «Чемпионских высот» и чемпионата России повторялись.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

Вопрос только в том, готов ли Александр бежать вообще всё, позволит ли ему состояние здоровья? Но даже если Большунов выиграет не вообще все гонки, а только те, в которых будет участвовать, это достижение станет уникальным. Вряд ли, конечно, такой расклад устроит всех соперников. Наверняка к главным стартам сезона все ещё наберут форму. Но ведь и Большунов подойдёт к Спартакиаде и чемпионату страны на пике.

В общем, то, что делает в нынешнем сезоне трёхкратный олимпийский чемпион, можно сравнить, наверное, разве что с погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Только Большунов бьёт свои же рекорды, и шансов на уникальное достижение у него больше.

А вы как думаете, сможет ли Большунов выиграть все гонки сезона?