Как же крут Клебо! Через три года после драмы с Большуновым всё-таки выиграл марафон

Йоханнес Клебо одержал победу, которой в его карьере ещё не было. Он выиграл королевский марафон 50 км классикой на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Никогда прежде Йоханнес на полтиннике побед не одерживал, хотя сам он, вероятно, до сих пор считает, что на ЧМ-2021 в Оберстдорфе, когда подбил палку Александру Большунову, выиграл честно.

Большунова в Хольменколлене очень не хватало. Хотя бы просто для того, чтобы Клебо в случае победы мог сказать, что обыграл всех сильнейших лыжников мира на сложнейшей дистанции. Если бы выиграл, конечно. И для того, чтобы Сан Саныч внёс разнообразие в тактический ход марафона. Но пока наших лыжников на международные старты не пускают.

А Клебо после болезней в первой половине сезона, из-за которых он и на спринтах выглядел не так мощно, как обычно, и «Тур де Ски» пропустил, сейчас просто в звенящей форме. Классический марафон он провёл просто гениально со всех точек зрения. На этой дистанции разыгрывалось не только 100 очков за победу, но и 90 бонусных очков на шести промежуточных финишах.

Клебо собрал 185 очков из 190 возможных. Это просто выдающееся достижение. Всю гонку он держался в голове пелотона – то лидировал, то откатывался чуть вглубь, но всё держал под контролем. Он реагировал на попытки других сделать протяжки, легко поддерживая темп. А когда пошли уже разборки на высочайших скоростях на последнем круге, Йоханнес сделал всё чётко – в последний подъём забежал лидером, на спуск сел первым, на стадион тоже выкатил первым, а уже на последней прямой включил свой спринтерский финиш.

Такой победы в его карьере ещё не было. И он заслужил её на 100 процентов! Хотя на ЧМ-2021 в Оберстдорфе норвежец был очень близок к тому, чтобы её одержать. Но финиш той гонки получился скандальным. Клебо в попытке опередить Александра Большунова подбил россиянину палку, пытаясь обойти соперника там, где втиснуться было просто невозможно. Клебо втиснулся, а закончилось всё тем, что Сан Саныч сломал палку и финишировал только третьим.

Клебо за такой манёвр в итоге был дисквалифицирован и в бешенстве покинул стадион, чемпионом внезапно стал Эмиль Иверсен, который и мечтать о таком не мог, а слёзы Большунова, который сразу снял серебряную медаль на награждении, видел весь мир. С тех пор Клебо не раз предпринимал попытки покорить-таки полтинник. Ему почти удалось это на коньковой гонке на 50 км на ЧМ-2023 в Планице, но тогда на финише Йоханнес проиграл соотечественнику Полу Голбергу.

Сейчас же он подобной ошибки не допустил. Спустя три года после драмы с Большуновым Клебо выиграл гонку на 50 км, закрыв пробел в своей богатейшей коллекции побед на разных дистанциях и разными стилями. Безусловно, именно Клебо – лучший лыжник Кубка мира, хотя он даже после такой крутой победы сохранил лишь теоретические шансы на первое место в общем зачёте. Лидер Кубка мира Харальд Амундсен в марафоне финишировал четвёртым, но тоже собрал достаточное количество бонусов.

А вот кто лучший лыжник мира – на этот вопрос дать сейчас ответ невозможно. Это можно сказать только после очного противостояния Большунова и Клебо. Когда-то оно всё равно вновь состоится.