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Чемпионат России по лыжным гонкам — 2024, Малиновка, результаты спринтерских гонок 16 марта

Он человек вообще? Даже больной Большунов обыграл всех в спринте на чемпионате страны
Андрей Шитихин
Большунов обыграл всех в спринте на ЧР-2024
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С лидером сборной России смог зарубиться только Иван Горбунов.

Это просто потрясающе. Александр Большунов, пропустивший несколько дней тренировок из-за болезни, больным вышел на спринтерскую гонку на ЧР-2024 в Малиновке и всё равно выиграл. Он человек вообще? Вот как ему это удаётся? Сергей Устюгов, ставший третьим, посетовал на то, что даже в лучшей форме в сезоне проигрывает больному Большунову.

Все те, кто думал, что Александр Большунов со своим тренером Юрием Бородавко вновь ведут какую-то игру и не говорят всю правду о состоянии, могут пересмотреть интервью лидера сборной России после финиша. Если Большунов смог так «сыграть» манеру разговора с заложенным носом – он ещё и великий актёр.

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Но главное – он великий лыжник. Большунов провёл спринт в своём стиле, то есть просто фантастически. Он лидировал со старта до финиша, не позволив никому опередить себя. Единственным, кто сумел зарубиться с Сан Санычем, стал Иван Горбунов. Он удержался за Большуновым после спуска, держался на выходе на стадион, но уступил 0,1 секунды.

Правда, на финише Александр чуть смещался и немного помешал Ивану. Судьи, рассмотрев эпизод, вынесли Большунову устное предупреждение, но на результаты это никак не повлияло.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
16 марта 2024, суббота. 13:51 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
3:13.49
2
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+0.11
3
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
+0.96

«Ощущения средние, до конца не выздоровел. Нос не даёт спокойствия. Ещё вчера думал, что первые три гонки пропущу, но сегодня утром встал, спросил у Ани, она говорит – хочу, чтобы ты бежал. У Евы тоже спросил – она ручками показала, что нужно бежать. Раз девчонки сказали, значит, надо.

Главным было подстроиться к трассе, которая была достаточно мягкой, к снегу, в который проваливались палки. 22-я победа подряд? Нет, первая, ведь чемпионат России только стартовал», — сказал после финиша Большунов в эфире «Матч ТВ».

Сергей Устюгов готов был рубиться за медали, но со скоростью Большунова не справился. А ведь первый подъём, в который Сан Саныч уже включился горным ходом, Лось прошёл под каждый шаг и был рядом. Однако после длинного спуска, на котором во время квалификации, да и в забегах попадали немало спортсменов, Большунов создал себе отрыв.

Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

Фото: РИА Новости

«Всем бы такое среднее самочувствие, как у Александра сегодня. Даже со своим лучшим самочувствием и целенаправленной подготовкой к чемпионату России я проигрываю такому Большунову. Это немного грустно.

Трасса реально сложная, палки проваливались, я видел, как у Сани по правой стороне лапки проваливались, я бежал по левой, более твёрдой стороне, и то было сложно. Перед стартом попросил парней поделиться медалями, в сезоне ведь только у меня и Андрея Мельниченко наград не было. Но парни отказались, пришлось работать», — сказал Устюгов.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
16 марта 2024, суббота. 13:41 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Архангельская - Камчатский
3:46.14
2
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+1.53
3
Татьяна Сорина
Тюменская область
+2.45

У женщин убедительную победу одержала Вероника Степанова. Лидер сезона ни шатко ни валко прошла квалификацию, но в забегах просто играла с соперницами. На том самом длинном спуске она выходила на подъёмчик по другой траектории и создавала себе преимущество. Правда, в четвертьфинале Степанова могла вылететь, но юниорке Екатерине Никитиной совсем чуть-чуть не хватило сил на самом финише.

В финале же Вероника показала мастер-класс, хотя и у неё возник спорный эпизод, как у Большунова с Горбуновым: Степанова задела лыжи Татьяны Сориной во время обгона и немного сбила соперницу с ритма. Вероника финишировала с большим преимуществом, а второй и третьей стали Елизавета Пантрина и Сорина, на 0,05 секунды опередившая Дарью Непряеву.

Чемпионат России продолжится 17 марта скиатлонами.

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