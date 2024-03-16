Он человек вообще? Даже больной Большунов обыграл всех в спринте на чемпионате страны

Это просто потрясающе. Александр Большунов, пропустивший несколько дней тренировок из-за болезни, больным вышел на спринтерскую гонку на ЧР-2024 в Малиновке и всё равно выиграл. Он человек вообще? Вот как ему это удаётся? Сергей Устюгов, ставший третьим, посетовал на то, что даже в лучшей форме в сезоне проигрывает больному Большунову.

Все те, кто думал, что Александр Большунов со своим тренером Юрием Бородавко вновь ведут какую-то игру и не говорят всю правду о состоянии, могут пересмотреть интервью лидера сборной России после финиша. Если Большунов смог так «сыграть» манеру разговора с заложенным носом – он ещё и великий актёр.

Но главное – он великий лыжник. Большунов провёл спринт в своём стиле, то есть просто фантастически. Он лидировал со старта до финиша, не позволив никому опередить себя. Единственным, кто сумел зарубиться с Сан Санычем, стал Иван Горбунов. Он удержался за Большуновым после спуска, держался на выходе на стадион, но уступил 0,1 секунды.

Правда, на финише Александр чуть смещался и немного помешал Ивану. Судьи, рассмотрев эпизод, вынесли Большунову устное предупреждение, но на результаты это никак не повлияло.

«Ощущения средние, до конца не выздоровел. Нос не даёт спокойствия. Ещё вчера думал, что первые три гонки пропущу, но сегодня утром встал, спросил у Ани, она говорит – хочу, чтобы ты бежал. У Евы тоже спросил – она ручками показала, что нужно бежать. Раз девчонки сказали, значит, надо.

Главным было подстроиться к трассе, которая была достаточно мягкой, к снегу, в который проваливались палки. 22-я победа подряд? Нет, первая, ведь чемпионат России только стартовал», — сказал после финиша Большунов в эфире «Матч ТВ».

Сергей Устюгов готов был рубиться за медали, но со скоростью Большунова не справился. А ведь первый подъём, в который Сан Саныч уже включился горным ходом, Лось прошёл под каждый шаг и был рядом. Однако после длинного спуска, на котором во время квалификации, да и в забегах попадали немало спортсменов, Большунов создал себе отрыв.

Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

«Всем бы такое среднее самочувствие, как у Александра сегодня. Даже со своим лучшим самочувствием и целенаправленной подготовкой к чемпионату России я проигрываю такому Большунову. Это немного грустно.

Трасса реально сложная, палки проваливались, я видел, как у Сани по правой стороне лапки проваливались, я бежал по левой, более твёрдой стороне, и то было сложно. Перед стартом попросил парней поделиться медалями, в сезоне ведь только у меня и Андрея Мельниченко наград не было. Но парни отказались, пришлось работать», — сказал Устюгов.

У женщин убедительную победу одержала Вероника Степанова. Лидер сезона ни шатко ни валко прошла квалификацию, но в забегах просто играла с соперницами. На том самом длинном спуске она выходила на подъёмчик по другой траектории и создавала себе преимущество. Правда, в четвертьфинале Степанова могла вылететь, но юниорке Екатерине Никитиной совсем чуть-чуть не хватило сил на самом финише.

В финале же Вероника показала мастер-класс, хотя и у неё возник спорный эпизод, как у Большунова с Горбуновым: Степанова задела лыжи Татьяны Сориной во время обгона и немного сбила соперницу с ритма. Вероника финишировала с большим преимуществом, а второй и третьей стали Елизавета Пантрина и Сорина, на 0,05 секунды опередившая Дарью Непряеву.

Чемпионат России продолжится 17 марта скиатлонами.