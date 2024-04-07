«Хоть чего-то я теперь царь!» В последней гонке сезона Коростелёв обыграл Большунова

В Кировске состоялись заключительные гонки финала Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам – 2023/2024. Лидеры общего зачёта Александр Большунов и Вероника Степанова не смогли выиграть масс-старт в гору Айкуайвенчорр, но стали победителями общего зачёта. А царём и царевной горы стали новые звёзды сборной России – Савелий Коростелёв и Алина Пеклецова.

«Только из-за горы я и приехала»

18-летняя Алина Пеклецова за последние два сезона настолько приучила абсолютно всех, что в подъёмы она просто влетает, что даже тренеры групп сборной России считали её безоговорочным фаворитом. Например, у Егора Сорина был только один вопрос – сколько она выиграет у остальных? Минуту, две или больше?

Пеклецова действительно выиграла. Она шарашила в гору так, словно как минимум с десяток раз бегала такие гонки. Алина бежала гонку в гору первый раз, но никому не оставила ни единого шанса. Она опередила ставшую второй Веронику Степанову на 50 секунд. Конечно, этого не хватило, чтобы побороться за победу в общем зачёте мини-тура, но хватило, чтобы стать царевной горы и занять третье место в финале Кубка России. Третьей в гонке в гору стала Анастасия Кулешова.

«В принципе, я на эту гонку и рассчитывала, можно сказать — из-за неё только и приехала сюда. Из-за неё пришлось бежать классику, потому что по-другому не допустили бы. Вчера мне все тренеры говорили, что нужно попробовать, мол, скорее всего, это будет моя гонка, должно получиться.

Я понимала, что будет очень тяжело. Накануне смотрела гонки «Тур де Ски», видела, как профессиональные спортсмены мирового уровня шли пешком в гору. Сегодня я сделала всё, что смогла. Собой очень довольна. Сезон для меня на этом закончен, завтра уезжаю домой и кладу лыжи на полку до следующего года», — сказала Пеклецова после финиша.

В общем зачёте Кубка России победила Вероника Степанова. Кулешова – вторая, Елизавета Пантрина – третья.

«Я удовольствие получил. А мой организм — нет»

У мужчин победителя предсказать было очень сложно. В итоге гонка получилась драматичной, а в топ-6 попали и те лыжники, на которых мало кто ставил – например, Александр Бакуров из группы Егора Сорина и Виктор Иванов из сборной Татарстана. Иванов после гонки рассказал, что на одном из отрезков горы пошёл прыжками, подумав, что финиш близко. А когда понял, что не так и близко, пришлось вообще остановиться и отдохнуть.

За победу рубились Александр Большунов и Савелий Коростелёв. Реально рубились – пересмотрите видео, обратите внимание на лыжи и палки. Это была битва за победу на горе, которую выиграл 20-летний Савелий.

«Царь горы — это круто! Хоть чего-то я теперь царь (смеётся). Но я не ожидал, что всё так получится. Когда я сегодня вышел на разминку, ощущения были не те, как перед классикой или гонкой преследования. Чуть похуже себя чувствовал, была уже усталость от мини-тура. Так что я очень рад, что сегодня получилось так пробежать и что получилось задушить темпом самого Сан Саныча.

Эмоции зашкаливают. Такая гора! Такой финиш! Такие виды! Здесь шикарная атмосфера, болельщики стояли везде, и в начале горы, и в середине, и сверху. Ты постоянно бежишь в живом коридоре, и это добавляет сил. Просто вау! Я получил очень большое удовольствие от всего этого. Правда, мой организм не такое сильное удовольствие получил», — сказал Коростелёв после финиша и после того, как облил всех рядом стоявших шампанским.

Трёхкратного олимпийского чемпиона просто накрыло. На финише мощным ускорением его опередил ещё Алексей Червоткин, а Большунов упал абсолютно без сил.

Но всё-таки Сан Санычу хватило преимущества, чтобы взять общий зачёт мини-тура, а общий зачёт Кубка России он выиграл досрочно. Коростелёв стал вторым в общем зачёте Кубка России, мини-тура и победил в зачёте U23. Третьим в общем зачёте мини-тура стал Алексей Червоткин, а бронзу в общем зачёте Кубка России взял Сергей Ардашев.

В российском лыжном сезоне осталось провести ещё четыре гонки – супермарафоны в Мончегорске и Апатитах в рамках молодёжного первенства России и чемпионата России. А классный и уникальный Кубок России – 2023/2024 завершился.