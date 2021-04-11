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«Они были просто всюду». Мяки — о гневных сообщениях россиян после инцидента с Большуновым

«Они были просто всюду». Мяки — о гневных сообщениях россиян после инцидента с Большуновым
Лыжи / Кубок мира 0
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Финский лыжник Йони Мяки вспомнил о сообщениях, которые он получал от российских болельщиков после инцидента, случившегося на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Мяки, напомним, подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. Российская команда была дисквалифицирована.

«Я старался как мог сосредоточиться на спорте, но это было нелегко. Тогда я получил множество сообщений и различных комментариев от россиян. Та ситуация была для меня совершенно новой. Сообщения приходили буквально отовсюду.

При этом я получил также несколько комментариев со словами поддержки, но по большей части все они сводились к иному. Это было некрасиво и к спорту никакого отношения не имело, но иногда такое случается», — приводит слова Мяки Ilta-Sanomat.

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