Сторонники Вегарда Ульванга заявляют, что получали звонки с призывами отозвать кандидатуру

Сторонники Вегарда Ульванга, выдвигавшие его на пост главы комитета по лыжным гонкам Норвежской лыжной ассоциации, заявляют, что получали телефонные звонки и сообщения от действующих членов комитета с призывами отозвать кандидатуру Ульванга.

«В конце апреля два члена лыжной трассы Акерсхус сообщили мне, что они получили множество текстовых сообщений и телефонных звонков от людей, которые уже входят в комитет по лыжным гонкам, и сказали, что наше предложение было плохим и глупым.

Они сказали, что лидером останется Скогстад. Одно это мне кажется несвоевременным вмешательством в процесс. Потом я прочитал между строк, что «если Ульванга изберут председателем межстранового комитета, мы уйдём в отставку». Это своего рода кабинетный вопрос, на который у них не должно быть возможности ответить. Это некультурно», — приводит слова руководителя лыжного клуба региона Акерсхус Эрика Сольберга NG.

Вместо Вегарда Ульванга была выдвинута кандидатура Торбьорна Скогстада, который и стал главой комитета по лыжным гонкам, что вызвало волну возмущения в норвежской прессе.