Елена Вяльбе показала фото с дочерью

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в «сториз» своего «инстаграма» показала фото с дочкой.



«Вот такой сюрприз! Дочка взяла и прилетела в Магадан на мой день рождения!» — подписала фото Вяльбе.

Сегодня, 20 апреля, Елене исполнилось 53 года.



Вяльбе — четырнадцатикратная чемпионка мира в индивидуальных и групповых гонках, трёхкратная олимпийская чемпионка. Завершила спортивную карьеру в возрасте 30 лет. С 2010 года Елена возглавляет Федерацию лыжных гонок России.



Ранее Елену поздравил мэр Магадана, уроженкой которого она является. Ироничные поздравления направил и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, вспомнивший её отъезд с чемпионата мира по лыжным видам спорта — 2021 в день скандала, случившегося по итогам марафона.