Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Лыжи / Новости /

Елена Вяльбе показала фото с дочерью

Елена Вяльбе показала фото с дочерью
Лыжи 0

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в «сториз» своего «инстаграма» показала фото с дочкой.

«Вот такой сюрприз! Дочка взяла и прилетела в Магадан на мой день рождения!» — подписала фото Вяльбе.

Сегодня, 20 апреля, Елене исполнилось 53 года.

Вяльбе — четырнадцатикратная чемпионка мира в индивидуальных и групповых гонках, трёхкратная олимпийская чемпионка. Завершила спортивную карьеру в возрасте 30 лет. С 2010 года Елена возглавляет Федерацию лыжных гонок России.

Ранее Елену поздравил мэр Магадана, уроженкой которого она является. Ироничные поздравления направил и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, вспомнивший её отъезд с чемпионата мира по лыжным видам спорта — 2021 в день скандала, случившегося по итогам марафона.

Губерниев иронично поздравил Вяльбе с днём рождения
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021