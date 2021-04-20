Елена Вяльбе показала фото с дочерью

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в «сториз» своего «инстаграма» показала фото с дочкой.
«Вот такой сюрприз! Дочка взяла и прилетела в Магадан на мой день рождения!» — подписала фото Вяльбе.
Сегодня, 20 апреля, Елене исполнилось 53 года.
Вяльбе — четырнадцатикратная чемпионка мира в индивидуальных и групповых гонках, трёхкратная олимпийская чемпионка. Завершила спортивную карьеру в возрасте 30 лет. С 2010 года Елена возглавляет Федерацию лыжных гонок России.
Ранее Елену поздравил мэр Магадана, уроженкой которого она является. Ироничные поздравления направил и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, вспомнивший её отъезд с чемпионата мира по лыжным видам спорта — 2021 в день скандала, случившегося по итогам марафона.
- 20 апреля 2021
-
21:17
-
20:31
-
19:05
-
18:39
- 19 апреля 2021
-
19:16
-
17:32
-
17:03
-
15:28
-
12:36
-
12:26
-
12:17
- 18 апреля 2021
-
22:05
-
20:51
-
17:38
-
16:43
-
15:37
-
13:58
-
13:12
-
11:26
-
11:10
- 17 апреля 2021
-
16:42
-
16:02
-
14:39
-
13:08
-
12:26
-
10:40
- 16 апреля 2021
-
23:57
-
13:32
-
12:42
- 15 апреля 2021
-
18:49
-
18:34
-
17:30
-
16:14
-
15:20
- 14 апреля 2021
-
22:37