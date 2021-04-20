Губерниев иронично поздравил Вяльбе с днём рождения

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев иронично поздравил главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе с днём рождения. Сегодня, 20 апреля, Елене исполнилось 53 года. Комментарий Дмитрий оставил под поздравительным сообщением канала «Матч ТВ» в «Инстаграме».
«Спасибо, Елена Валерьевна, что своим присутствием и активными действиями помогли Большунову и сборной России отстаивать свои права в споре с норвежцами после драматичного финиша марафона! Вы были великолепны тогда! Здоровья вам! Я рядом!» — написал Губерниев.
Напомним, в концовке марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) в результате столкновения с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо россиянин Александр Большунов сломал палку. Клебо выиграл гонку, а Большунов занял третье место. В дальнейшем Клебо дисквалифицировали, из-за чего россиянину досталась серебряная медаль. Золотую медаль вручили другому норвежцу Эмилю Иверсену.
Вяльбе уехала с чемпионата мира как раз в день марафона, а также призналась тогда, что добиться иного результата российская сторона просто не могла.
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