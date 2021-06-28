Анастасия Седова: надоело уже поправлять людей, которые мою дочь называют пацаном

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете, российская лыжница Анастасия Седова призналась, что её дочь иногда принимают за мальчика из-за цвета одежды.

«Наболело. Вот почему, если ребёнок одет в любой цвет кроме розового — значит, мальчик? Кто придумал этот стереотип, или кто его создал?! Прям бесит. Надоело уже поправлять людей каждый раз, когда мою дочь называют пацаном. Да, я не люблю розовый цвет. Поэтому хочу и буду одевать дочку в любой другой. Благо сейчас на рынке большое разнообразие оттенков», — написала Седова.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Седовой

В 2018 году Анастасия вышла замуж за лыжника Александра Кулешова и в июне 2020 года родила дочь.