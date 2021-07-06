Вяльбе: чемпионат России по лыжным гонкам в 2022 году, скорее всего, пройдёт в Сыктывкаре

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о выборе места для проведения чемпионата России по лыжным гонкам в 2022 году.

Ранее сообщалось, что соревнование может пройти в Ханты-Мансийске.

Вяльбе прокомментировала эту информацию: «В Хантах нет гомологации, а сделать всё, что необходимо, они просто не успеют», — приводит слова президента Федерации лыжных гонок России ТАСС.

Также Вяльбе рассказала, где в 2022 году пройдёт чемпионат России по лыжным гонкам.

«Мы подали. В графе «регион» стоит «по назначению», пока нет 100% ясности. Скорее всего, Сыктывкар», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Елена Вяльбе — советская и российская лыжница, общественный деятель, тренер. Президент Федерации лыжных гонок России с 2010 года.