Вяльбе: чемпионат России по лыжным гонкам в 2022 году, скорее всего, пройдёт в Сыктывкаре
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о выборе места для проведения чемпионата России по лыжным гонкам в 2022 году.
Ранее сообщалось, что соревнование может пройти в Ханты-Мансийске.
Вяльбе прокомментировала эту информацию: «В Хантах нет гомологации, а сделать всё, что необходимо, они просто не успеют», — приводит слова президента Федерации лыжных гонок России ТАСС.
Также Вяльбе рассказала, где в 2022 году пройдёт чемпионат России по лыжным гонкам.
«Мы подали. В графе «регион» стоит «по назначению», пока нет 100% ясности. Скорее всего, Сыктывкар», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Елена Вяльбе — советская и российская лыжница, общественный деятель, тренер. Президент Федерации лыжных гонок России с 2010 года.
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