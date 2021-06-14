Елена Вяльбе рассказала о болезни Сергея Устюгова

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов приболел на последнем сборе. По словам Вяльбе, в настоящий момент Устюгов уже здоров и вместе с другими спортсменами находится в Отепя (Эстония), где национальная команда проводит общий сбор.

«Я за него сама уже устала переживать. Сергей, будучи сейчас на сборе перед Отепя, приболел. Все поехали после сбора в Рамзау домой на небольшое время, Сергей приехал сюда, потому что он пропустил несколько тренировочных дней в Рамзау. Сейчас он здоров», — рассказала Вяльбе в прямом эфире в «инстаграме» «На лыжи!»

Напомним, Сергей Устюгов пропустил первую половину сезона-2020/2021 вследствие перенесённого коронавируса.