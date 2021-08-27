Александр Большунов не выступит на фестивале Мартена Фуркада

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира 2021 года в скиатлоне, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» и двукратный победитель лыжной многодневки «Тур де Ски» российский лыжник Александр Большунов отказался от участия на фестивале Мартена Фуркада в Анси (Франция), сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на информацию, полученную от организаторов соревнований.

Ранее от поездки в Анси отказался биатлонист Матвей Елисеев, которого на старте заменит Карим Халили.

Лыжероллерный фестиваль французского биатлониста Мартена Фуркада — Nordic Festival — пройдёт в Анси с 3 по 5 сентября.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. Француз объявил о завершении спортивной карьеры 13 марта 2020 года.