Елена Вяльбе отреагировала на историю о допинг-тесте Марит Бьорген
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о провальном допинг-тесте восьмикратной олимпийской чемпионки Марит Бьорген. Напомним, ранее норвежская лыжница в биографической книге рассказала, как у неё обнаружился положительный допинг-тест в 2017 году на чемпионате мира в Лахти. На том турнире норвежка выиграла четыре золотые медали.
«Я в некотором шоке от новостей. Всегда считала и буду считать её великой спортсменкой, но у меня есть серьёзные вопросы к людям, которые решают, что считать допингом и при каких условиях и какое наказание следует принять», — приводит слова Вяльбе Dailyskier.com.
В апреле 2018 года 18-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам Марит Бьорген объявила о завершении карьеры.
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