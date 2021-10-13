Елена Вяльбе отреагировала на историю о допинг-тесте Марит Бьорген

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о провальном допинг-тесте восьмикратной олимпийской чемпионки Марит Бьорген. Напомним, ранее норвежская лыжница в биографической книге рассказала, как у неё обнаружился положительный допинг-тест в 2017 году на чемпионате мира в Лахти. На том турнире норвежка выиграла четыре золотые медали.

«Я в некотором шоке от новостей. Всегда считала и буду считать её великой спортсменкой, но у меня есть серьёзные вопросы к людям, которые решают, что считать допингом и при каких условиях и какое наказание следует принять», — приводит слова Вяльбе Dailyskier.com.

В апреле 2018 года 18-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам Марит Бьорген объявила о завершении карьеры.