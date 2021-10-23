Норвежский журналист сделал резкий выпад в адрес Елены Вяльбе

Норвежский журналист Dagbladet Эстен Сэтер нашёл скрытый смысл в комментарии президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о провальном допинг-тесте восьмикратной олимпийской чемпионки Марит Бьорген.
Норвежская лыжница рассказала об этом в биографической книге, пояснив, что после оперативного расследования причин случившегося не была отстранена. Вяльбе заметила, что после таких откровений у неё возникли «серьёзные вопросы к людям, которые решают, что считать допингом и при каких условиях и какое наказание следует принять».
«Для Елены Вяльбе естественно ставить под сомнение этику иностранных конкурентов, жаловаться на международные правила. Тем более когда дело доходит до обсуждения допинга.
Эта тактика превратилась в постоянную самооборону небезупречного российского спорта. И это в корне несправедливо по отношению к чистым спортсменам. Вяльбе защищает свой вид спорта после допинговых скандалов, пик которых пришёлся на Олимпийские игры 2014 года в Сочи.
С тех пор российский лыжный спорт, к сожалению, превратился, в национальную борьбу против всех остальных.
Вяльбе не нужны доказательства, чтобы объяснить, почему норвежские лыжники в целом выступают лучше, чем российские. Она обвиняет норвежцев в том, что они обладают неизвестными способностями, подразумевая допинг. Но нам нужны факты», — пишет Сэтер в своей статье.
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