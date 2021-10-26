Лыжница Наталья Непряева рассказала, как относится к Дмитрию Губерниеву

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в эстафете российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как относится к российскому комментатору Дмитрию Губерниеву.

«Я хорошо отношусь к Губерниеву, ничего против него не имею», — приводит слова Непряевой «РИА Новости Спорт».

26-летняя Непряева — двукратный бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в скиатлоне и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете. В январе 2021 года Наталья одержала победу в масс-старте на «Тур де Ски». Непряева является заслуженным мастером спорта России (2018).

Непряева готовится к олимпийскому сезону — 2021/2022 в группе Юрия Бородавко. В группе Бородавко также тренируются Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.