Лыжница Наталья Непряева рассказала, как относится к Дмитрию Губерниеву

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в эстафете российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как относится к российскому комментатору Дмитрию Губерниеву.
«Я хорошо отношусь к Губерниеву, ничего против него не имею», — приводит слова Непряевой «РИА Новости Спорт».
26-летняя Непряева — двукратный бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в скиатлоне и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете. В январе 2021 года Наталья одержала победу в масс-старте на «Тур де Ски». Непряева является заслуженным мастером спорта России (2018).
Непряева готовится к олимпийскому сезону — 2021/2022 в группе Юрия Бородавко. В группе Бородавко также тренируются Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.
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