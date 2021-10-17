Юрий Бородавко: сейчас Непряева не боится работать, выполняет даже больше, чем я задаю

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о подготовке к олимпийскому сезону — 2021/2022 одного из лидеров женской команды — Натальи Непряевой.
«Не знаю, по какой причине, но ранее, несмотря на то что Наташе всё говорили и объясняли, как и что нужно делать, этого не происходило. Сейчас ситуация поменялась, я почти всей её работой доволен, и есть ещё резерв для роста. Позитивные сдвиги произошли прежде всего в психологическим плане, она не боится работать, выполняет даже больше, чем я задаю.
В плане проблем с лишней мышечной массой определённые шаги произошли. Но это нельзя делать очень резко, мы не можем оставить её совсем без энергии, это лишь создаст проблемы. Всё делаем плавно, постепенно, и думаю, что к январю, после «Тур де Ски», она будет уже в нормальном состоянии», — приводит слова Бородавко сайт «Матч ТВ».
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