Йоханнес Клебо опубликовал фото с тренировки на снегу

Лидер сборной Норвегии по лыжам Йоханнес Клебо опубликовал в «Инстаграме» фотографии с тренировки на снегу. В данный момент норвежские спринтеры проводят высотный сбор в Ливиньо (Италия).

Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.

Ранее стало известно, что в сезоне-2021/2022 Клебо планирует пробежать «Тур де Ски». Дело в том, что лыжная многодневка проходит на высоте, схожей с олимпийской трассой в Пекине. На Играх-2022 Йоханнес рассчитывает выступить во всех шести гонках. Но если всё же высота не позволит ему осуществить задуманное, то он попытается пробежать все гонки на ЧМ-2023 в Планице.

Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, победитель «Тур де Ски» сезона-2018/2019.