Мать Мартина Сундбю скончалась в возрасте 69 лет

Мать двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам норвежеца Мартина Йонсруда Сундбю скончалась 17 мая в больнице Норвегии.

«Это очень трудное время, и это трудно понять. В моей жизни будет бесконечная пустота», — приводит слова Сундбю Fondo Italia со ссылкой на Nettavisen.

Сундбю — один из самых успешных лыжников в истории: в его копилке три Кубка мира (2014, 2016 и 2017), четыре золота чемпионата мира, завоёванные в Осло-2011, Лахти-2017 и Зеефельде-2019, а также три серебряные и две бронзовые медали. В его послужном списке также пять олимпийских медалей (в том числе две золотые, завоеванные в Пхёнчхане) и две «Тур де Ски», выигранные в 2014 и 2016 годах. Уйдя из соревнований в 2021 году, он посвятил себя различным проектам, в том числе нескольким норвежским телепрограммам.