Горбунов: Большунов — сильнейший дистанционщик в мире, просто на голову сильнее всех

Российский лыжник Иван Горбунов, представляющий команду Республики Татарстан, высказался о трёхкратном олимпийском чемпионе Александре Большунове.

«Насколько Большунов может быть показателем уровня готовности остальных российских лыжников? Саня – лакмусовая бумажка. Он сильнейший дистанционщик в мире, просто на голову сильнее всех. У него сейчас реально пик мужской силы. Думаю, и на международных стартах Большунов показывал бы те же результаты, что и в России. Бывают, конечно, и у него неудачные гонки. Но вы же знаете, что он никогда не бросает бежать? Просто на той же гонке классикой на чемпионате России его настолько вырубило, что он пошёл пешком. Но у нас такая конкуренция в мужских лыжах, что просто вау! Червоткин, Ардашев, Коростелёв, Мальцев, Якимушкин, Спицов – любого отправить на Кубок мира, и он за медали будет бороться», — сказал Горбунов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.