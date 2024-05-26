Горбунов объяснил, почему перешёл из команды Красноярского края в сборную Татарстана

Российский лыжник Иван Горбунов объяснил, почему перешёл из сборной Красноярского края в команду Республики Татарстан.

«Сейчас будет как-то двояко звучать, но я могу сказать, что я патриот своей страны, своего региона, я бы бегал за Красноярск, если бы там было руководство нормальное и шло навстречу – вообще никаких проблем. Я не просил каких-то сумасшедших зарплат или чего-либо, у меня была беременная жена, я понимал, что и я развиваюсь, не бегаю посредственно, у меня были медали первенства мира, первенства России – всё, что в юниорах возможно. Я даже по мужчинам уже в призы заезжал на Кубках России.

В чём не пошли навстречу? Да во всём. Мы ходили к министру спорта, он сказал, что всё изменится, Андрей Мельниченко подождал ещё год, ничего не изменилось – он тоже ушёл. Конечно, там есть хорошие люди, которые нам помогали. Алисов Сергей Петрович, Большаков Николай Валерьевич – замечательные люди. Если бы не они, у меня вообще всё было бы печально. Если честно, я перед интервью сказал, что обязательно расскажу про своего первого тренера, а то он на меня обижается, что я про него забываю сказать. А он даже флеш-интервью читает и смотрит, но там после гонки стоишь – ноги дрожат, глаза бегают.

Так вот, мой первый тренер – Камоцкий Андрей Сергеевич, который воспитывал, именно воспитывал со второго по 11-й класс. На выпускном в школе я его растрогал до слёз, сказав, что он мне как отец. Он девять лет со мной возился, нянчился, растил спортсмена и человека.

Андрей Сергеевич – директор спортивной школы моего района. Он мог за свои деньги купить мне лыжи. Он находил деньги для того, чтобы отправить меня на сборы. Он помогал моему брату Никите. Вот как родители воспитывают детей, так и Андрей Сергеевич меня привозил, отвозил, забирал. Домой сейчас редко получается приезжать, но я приезжаю и обязательно встречаюсь со своим первым тренером.

В 11-м классе он передал меня в сборную края, напутствовав, что нужно расти дальше и двигаться вперёд. У меня были очень хорошие воспитатели, которые всегда говорили, что в любой ситуации надо человеком оставаться. С такими мыслями я и стараюсь идти по жизни», — сказал Горбунов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.