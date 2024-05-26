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Йохауг — о материнстве: я стала чертовски уставать

Йохауг — о материнстве: я стала чертовски уставать
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Норвежская лыжница, четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг рассказала, как изменилась её жизнь после рождения ребёнка.

«Важно учитывать то, что я стала мамой. Я меньше сплю и стала чертовски уставать. Однако нужно придерживаться своего графика. Он помогает расставлять приоритеты. Не думаю, что существует какой-то материнский эффект, повышающий результаты. Если раньше у меня было 25-30 часов тренировок в неделю, то сейчас мне приходится укладываться в 20 часов. Мне приходится тренироваться максимально продуктивно и бороться с интенсивностью

Решение о возвращении должно исходить от меня. Не от совета других. Я могла бы ничего не делать. Но физическая активность — моё второе «я». Мне хотелось бы, чтобы окружающие знали, какую эйфорию я испытываю после тренировки», — сказала Йохауг в интервью VG.

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