Лыжник Горбунов: я не готов ради нейтрального статуса отказываться от страны и флага

Российский лыжник Иван Горбунов, представляющий команду Республики Татарстан, поделился мыслями об отстранении российских спортсменов.

«Я думаю, для всех это большой минус. Даже для тех же юниоров, которые не могут соревноваться на первенствах мира. Ещё раз – это минус. А что нам остаётся, кроме как бегать в России? Чтобы соглашаться на нейтральный статус – это сразу нет. Но то, что мы теряем на отстранении – это однозначно. Скажу так, я бы лучше на Кубке мира занимал 10-е, 12-е, 14-е места, чем здесь – второе. Это в спринте, про дистанцию я даже не говорю. Если на разделках в России занимаешь места в топ-6, то можешь на Кубке мира за десятку спокойно бороться, особенно в классике, поскольку у нас очень высокий уровень. В спринте, правда, наш уровень пониже.

Условия для получения нейтрального статуса неприемлемы. Кубок мира – моя мечта, к которой я уже столько лет иду. Но как бы сильно я ни хотел, как бы сильно ни гнался за своей мечтой, я не готов от страны отказываться, от флага, говорить, что я не поддерживаю что-либо. А с учётом того, что все мы являемся сотрудниками силовых структур, нам нужно увольняться, что ли? Это дурдом, да просто унизительно!

Остаётся ли для меня Олимпиада вершиной или есть разочарование от того, что происходит? У меня в целом в человечности людей во всём мире есть разочарование большое. Но по отношению к Олимпиаде для меня ничего не изменилось. Для меня это — мечта и надежда. Как бы что там ни происходило, для меня это верх моих мечтаний», — сказал Горбунов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.